Endelig godt nyt: Inflationen falder

Tegnene på, at vi har overstået de værste prisstigninger, viser sig så småt i de opgørelser af inflationen, der løbende bliver offentliggjort.

Onsdag meddeler EU-statistikbureauet Eurostat, at inflationen i de lande, der benytter euroen, udgjorde 10,0 procent.

Det er 0,6 procentpoint lavere end det tilsvarende tal i oktober og også lavere, end analytikerne ifølge Bloomberg forventede.

Det følger i kølvandet på et tilsvarende fald i de tyske forbrugerpriser tirsdag.

Det er blandt andet lavere oliepriser, der er en årsag til en lavere samlet inflation. Omvendt stiger priserne på fødevarer fortsat.

Uanset årsagen forventer de fleste økonomer, at Den Europæiske Centralbank (ECB) vil fortsætte med at hæve renten, så inflationen kan komme endnu længere ned.

Spørgsmålet er mere, om forhøjelsen bliver på 0,50 eller 0,75 procentpoint.

- Vi hælder til 0,75 procentpoint, men dagens tal vil trække centralbanken i retning af mere moderate 0,50 procentpoint.

- Under alle omstændigheder er det vores vurdering, at kursen er sat mod lidt mindre renteforhøjelser fra ECB, skriver Søren Kristensen, der er cheføkonom i Sydbank, om dagens tal.

Bjørn Tangaa Sillemann, der er senioranalytiker i Danske Bank, skyder på en forhøjelse på 0,50 procentpoint. Til gengæld vurderer han, at inflationen vil være høj en rum tid endnu.

- Der ser endnu ud til at være et efterslæb af omkostninger, som virksomhederne skal have kanaliseret videre til forbrugerne, skriver han i en kommentar

Den såkaldte kerneinflation, hvor man piller prisudviklingen på råvarer og energi ud af beregningerne, holder sig uændret på fem procent.

Den seneste opgørelse af den danske inflation er to uger gammel og viste, at forbrugerpriserne i oktober lå 10,1 procent højere end samme måned i 2021.