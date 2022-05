Endeligt: Rentechok til boligejere

Boligejere der skal have ny rente på deres F3 eller F5-lån 1. juli er endt med de højeste renter på begge lånetyper siden januar 2012.

Det står tilbage efter Totalkredit i denne uge afholdt auktioner på F3- og F5-lån. Dermed venter der betragtelige ekstraregninger, og den bliver størst til F3-lånerne.

'Den højere rente til F3-lånerne betyder, at de skal have markant flere penge op af lommen for at betale den månedlige ydelse. F3-lånerne kommer fra en rente på -0,28%, som de har haft de seneste 3 år, og kan altså nu se frem til at betale en rente på 1,50% i de kommende år.

'Det vil i kroner og ører betyde, at F3-lånerne skal have 1.100 kr. mere op af lommen (hver måned, red.) de næste 3 år på et afdragsfrit lån på 1 mio. kr.,' skriver Brian Friis Helmer, privatøkonom i Arbejdernes Landsbank i en mail.

Også slemt

Det variabelt forrentede lån med fem års løbetid landede efter fredagens sidste auktion kun med en marginalt mindre rentestigning sammenlignet med F3.

'Retter vi blikket mod F5-lånerne, så har de betalt en rente på 0,37% de seneste 5 år. Den rente stiger nu til 1,92%, som gælder de næste 5 år. Det koster en F5-låner 960 kr. mere om måneden efter skat på et afdragsfrit lån på 1 mio. kr.,' skriver Brian Friis Helmer.

Historisk set er der dog fortsat tale om relativt lave renter, omend merudgiften ved at låne penge af mange eksperter spås at sætte sig i boligpriserne den kommende tid.

Også renterne på de fastforrentede lån er steget kraftigt den seneste tid og ligger nu omkring fire procent. De stigende renter har dog givet lukrative muligheder for mange boligejere til at skære en stor luns af restgælden.

Plads i budgettet

De netop fastsatte renter gælder som skrevet kun for de boligejere, der skal have ny rente første juli, men dem der skal have ny rente senere på året kan lige så godt indstille sig på noget lignende eller værre, forudser Brian Friis Helmer.

'På blot få måneder er 10 års rentefald forsvundet som dug for solen, og vi står tilbage med de højeste F3- og F5-renter i mere end et årti. De kraftige stigninger betyder, at renter med negativt fortegn er en saga blot, og er samtidig et forvarsel om, hvad der kan vente boligejere ved de kommende rentetilpasninger senere på året.

'De pågældende boligejere bør i hvert fald allerede nu sikre sig ekstra plads i budgettet,' skriver han.

