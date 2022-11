EU forventer at inflation topper på mere end 10 procent

EU-Kommissionen forventer, at inflationen i EU vil toppe på 10,7 procent i sidste kvartal af 2022.

Derfor bør EU-landene ifølge EU-Kommissionen holde igen med at bruge penge på at stimulere økonomien for ikke at øge inflationen.

Det siger EU-Kommissær Valdis Dombrovskis på et pressemøde i Bruxelles tirsdag.

- Det har været et kompliceret år for økonomien i EU. Økonomien kom stærkt tilbage efter covid-19-epidemien. Men efter Ruslands invasion kæmper husholdningerne med høje priser, og vores virksomheder mister konkurrencekraft, siger han.

Høje energipriser og andre prisstigninger betyder ifølge EU-Kommissionen, at husholdningerne nu må skære i deres indkøb.

Det kan også mærkes hos virksomhederne. Og det betyder, at EU-Kommissionen forventer et fald i væksten hen over vinteren.

Næste år ventes inflationen dog at falde til syv procent.

Og den vil ifølge EU-Kommissionens beregninger nå ned på tre procent i 2024. Det er et mere normalt niveau. Normalt er målet for centralbankerne at holde inflationen på to procent årligt.

På den baggrund forventer EU-Kommissionen, at væksten i EU vil ende på 3,3 procent i 2022.

Næste år forventer EU-Kommissionen en vækst på blot 0,3 procent.

Ifølge cheføkonomi i Dansk Erhverv, Tore Stramer, er det nedslående nyt for de forbrugere og virksomheder, der håber på en hurtig tilbagevenden til bedre tider.

- Det er en kedelig prognose, der desværre viser, at inflationskrisen tegner til at blive langvarig.

- En inflation på syv procent er fortsat skyhøjt i en historisk kontekst. Det vil tynge de europæiske forbrugeres købekraft voldsomt ind i 2023, siger Tore Stramer i en skriftlig kommentar.

Han peger ligesom EU-Kommissionen på, at den høje inflation udhuler de europæiske forbrugeres købekraft i 'nærmest uhørt grad'.

Det vil ifølge Tore Stramer formentlig udløse en europæisk recession.

- De økonomiske prognoser peger entydigt på, at den europæiske økonomi vil gå i bakgear hen i mod slutningen af året. Spørgsmålet er nu blot, hvor dybt og langvarigt det økonomiske tilbageslag bliver, siger Tore Stramer.

Han peger på, at en europæisk recession vil kunne mærkes i Danmark. Både i kraft af et fald i eksporten og i beskæftigelsen i eksporterhvervene.

De danske eksportvirksomheder eksporterede sidste år for 665 milliarder kroner til de EU-27 lande.

Det svarer 45 procent af den samlede danske eksport. Ifølge Dansk Erhverv sikrer den omfattende eksport omkring 372.000 job i Danmark.