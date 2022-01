EU-Kommissionen: Banker må gerne opkræve negative renter

EU-Kommissionen vurderer umiddelbart, at det ikke er i strid med reglerne, at danske banker opkræver negative renter på basale betalingskonti.

Men det er i sidste ende domstolene, der skal afgøre, om reglerne er overholdt.

Det viser et svar til Finanstilsynet, som har bedt kommissionen vurdere sagen.

I Danmark begyndte bankerne i 2019 at indføre negative renter over for private bankkunder.

Jyske Bank var den første danske bank, der indførte tiltaget, men i dag er det standard i de fleste banker, at man skal betale negative renter, hvis man har mere end 100.000 kroner stående.

I Danmark har både Forbrugerombudsmanden og erhvervsminister Simon Kollerup (S) sat spørgsmålstegn ved bankernes ret til at opkræve negative renter.

Forbrugerombudsmanden har varslet, at man vil køre en sag ved domstolene.