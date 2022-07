EU-parlamentarikere kritiserer investeringer i gas og atomkraft

EU-Kommissionen sender det forkerte signal ved at lægge op til at kategorisere gas og atomkraft som bæredygtige investeringer.

Sådan lyder det fra flere medlemmer af EU-Parlamentet i en debat tirsdag.

Debatten kommer forud for, at EU-Parlamentet onsdag skal stemme om forslaget til EU's kommende taksonomi. Det er en kategorisering af, hvad der udgør bæredygtige investeringer.

Forslaget har stor betydning, fordi det kan være med til at understøtte investeringer i de energiformer, som EU kategoriserer som grønne.

Derfor har mange medlemmer af EU-Parlamentet tilkendegivet, at de vil stemme nej til forslaget.

Men afstemningen ventes at blive tæt, fordi en stor gruppe tilhængere mener, at forslaget er nødvendig for at kunne klare den grønne omstilling og de høje energipriser i lyset af krigen i Ukraine.

EU-kommissæren for finansielle tjenesteydelser, Mairead McGuinness, erkender, at forslaget ikke er ideelt:

- Jeg har aldrig kaldt gas for 'grøn energi'. Det er et fossilt brændstof. Og det kan jeg sige på flere sprog, hvis der er behov for det, siger hun forud for afstemningen onsdag.

Hun understreger dog samtidig, at forslaget er nødvendigt og 'pragmatisk' i den nuværende situation med mangel på energi.

- Nogle medlemslande, der bevæger sig væk fra beskidte, fossile brændstoffer, har brug for gas i overgangsfasen. Atomkraft er også del af vores energimix i overgangsfasen, siger Mairead McGuinness.

Forslaget kommer til afstemning på et tidspunkt, hvor energipolitikken har fået markant større betydning i Europa. Ikke bare for den grønne omstilling, men også for mange landes forsyningssikkerhed. Og for Europas samlede sikkerhedspolitik.

Tyskland har på det værst tænkelige tidspunkt gjort sig dybt afhængig af gas. Og Frankrig får fortsat op mod 70 procent af sin energi fra atomkraftværker.

Derfor har EU-Kommissionen været under pres for at lade de to energiformer spille en rolle i den grønne omstilling.

Tilhængere af forslaget advarer samtidig om, at det vil gøre energiregningen endnu større for forbrugere og virksomheder, hvis atomkraft og gas tages ud af kategorien for bæredygtige investeringer.

Modstandere af forslaget mener omvendt, at forslaget vil styrke de to energiformer på længere sigt. Også langt ud over perioden for EU's klimamål.

Derfor ønsker de, at EU allerede nu gør rent bord og stopper med at hjælpe gas og atomkraft frem.

Den kritik afviser Mairead McGuinness dog.

- Vi er nødt til at have investeringer i gas og atomkraft i overgangen til en bæredygtig fremtid. Alt for mange overser det ord: Overgangen, siger hun.

EU-Parlamentet skal stemme om forslaget onsdag. Hvis det bliver stemt ned, må EU-institutionerne tilbage til tegnebordet for at ændret forslaget.