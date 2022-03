EU-udspil skal fjerne afhængighed af russisk gas

EU-landene skal gøre sig uafhængige af russisk gas gennem vedvarende energi og køb af energi fra andre lande. Det foreslår EU-Kommissionen i et nyt udspil.

Allerede i år er det muligt at reducere leveringen af gas med to tredjedele, siger EU's klimakommissær, Frans Timmermans.

Rusland leverer omkring 40 procent af EU-landenes gas.

I en situation, hvor energipriserne i forvejen er høje, har flere EU-lande hidtil været forsigtige med at kaste sig ud i en hurtig afvikling af de russiske gasforsyninger.

Men i lyset af Ruslands aggression i Ukraine er det tid til handling, siger Timmermans:

- Vi må og skal gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe Ukraine. De kæmper for alle de værdier, vi tror på.

- Med den plan, vi præsenterer i EU i dag, kan vi ende EU's afhængighed af russisk gas, siger Frans Timmermans.

Udspillet kommer, blot to dage før EU-landenes ledere samles til uformelt topmøde i Paris.

I lyset af den højspændte sikkerhedssituation i Ukraine ventes EU-lederne både at diskutere den nye sikkerhedspolitiske situation, og hvordan EU skal håndtere energiforsyningen i fremtiden.

Dermed kan EU sammen med USA og Storbritannien være på vej til at vende energisupertankeren væk fra Rusland.

- Vi kan gøre det. Og vi kan gøre det hurtigt. Det eneste, vi har brug for, er mod og vedholdenhed, siger Frans Timmermans.

De to centrale forslag i udspillet fra EU-Kommissionen er at fremskynde omstillingen til vedvarende energi. Og samtidig øge indkøb af energi fra andre lande end Rusland.

Blandt andre USA og Qatar kan levere flydende naturgas, som kan leveres via skibe og lastbiler og dermed på kort sigt reducere behovet for russisk gas.

Samtidig lægger EU-Kommissionen op til, at EU-landene skal fylde deres gaslagre op til 90 procent inden næste vinter.

EU-Kommissionen har tidligere fastslået, at EU har nok gas-reserverer til at klare sig igennem denne vintersæson, hvis man samtidig køber naturgas fra andre lande.

Omstillingen af EU-landenes energi vil dog koste for både EU-landene og for forbrugerne. Derfor lægger EU-Kommissionen også op til at hjælpe husstande med at betale for energi i omstillingsfasen.

Frans Timmermans erkender, at EU-landene står i en svær situation, fordi man har gjort sig mere og mere afhængig af russisk energi.

Det gælder blandt andre Tyskland, der besluttede at lukke landets atomkraftværker og bygge gasledningen Nord Stream 2.

Nu er Nord Stream 2 dog sat på pause, og Tyskland leder efter andre energikilder.

- Det vil være meget godt i politik, hvis man kunne skrue tiden tilbage og træffe en anden beslutning, end man gjorde. Men vi er i den situation, vi er i. Og den må vi handle på meget hurtigere, end vi har gjort tidligere for at reducere afhængigheden af russisk gas, siger Timmermans.