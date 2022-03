EU vil forsøge at få energipriser ned

EU-landene vil samarbejde i forsøget på at få de høje energipriser ned. Men hvordan det konkret skal ske, er fortsat uafklaret efter sidstedagen af EU-topmødet i Bruxelles.

Her gik stats- og regeringslederne i overtid for at finde en løsning på de høje priser, der giver udfordringer for husholdninger og virksomheder i EU-landene.

- Vi har brugt tid på at diskutere det, der optager alle europæere lige nu. Nemlig, hvad gør vi ved de stigende energipriser. Hvordan passer vi på virksomheder og forbrugere. Det er EU-Kommissionen blevet bedt om at gå i gang med for alvor at kigge på, siger Mette Frederiksen.

Dermed lykkedes det ikke EU-lederne at finde svaret efter en svær diskussion, hvor uenighederne er dybe. Mens lande som Spanien taler for indgreb i markedet og EU-støtte til at få priserne ned, så er Danmark tilbageholdende over for indgreb i markedskræfterne.

Statsminister Mette Frederiksen udelukker dog ikke nogen løsninger efter topmødet.

- Vi ser både forhøjede priser på el og gas. Det er alvorligt i mange husholdninger. Der er ting, vi kan gøre nationalt, og det er vi i gang med, og så er der ting, vi kan gøre på europæisk plan. Men det er ikke let, siger Mette Frederiksen.

Hun peger på, at man skal være 'varsom' med at gribe ind i markedskræfterne.

Det kunne EU-landene eksempelvis gøre ved at støtte fossile brændstoffer eller indføre prislofter på, hvad el og gas må sælges for. Men lande som Tyskland, Holland og Danmark er bekymrede for, at det vil gå ud over den grønne omstilling eller få udbyderne af energi til at søge andre kunder.

- Vi har ikke besluttet os for, hvordan man præcis skal få priserne ned. Men vi ser på ting som skat, afgifter og også på spørgsmålet om, hvorvidt man kan regulere direkte i markedsmekanisme, men det kan forsinke den grønne omstilling eller give os andre snubletråde, siger Mette Frederiksen.

I Danmark har regeringen aftalt en varmecheck med Folketingets partier for at hjælpe husholdninger, der har svært ved at betale energiregningen.

- Varmechecken er tydeligvis ikke nok. Nu er forhandlingerne om kapitel to, og der kommer også et kapitel tre på det her område. Kombinationen af inflation og stigende energipriser belaster mange familiers økonomi, så vi skal reagere. Vel vidende, at vi ikke kan kompensere en til en, siger Mette Frederiksen.

Ifølge den danske statsminister har EU-landene også diskuteret at bruge penge fra EU-budgettet til at holde priserne nede.

- Danmarks holdning til det afhænger af, hvordan man gør det. Vi skal bruge store beløb til at betale for de mange flygtninge, på at styrke vores forsvar og på de stigende energipriser. Ingen har råd til det hele, så der kommer nogle svære prioriteringer i alle lande. Også i Danmark, siger Mette Frederiksen.