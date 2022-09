Eurodan-Huse med millionunderskud: Aldrig været så vanskeligt

Dyrere materialer, stigende renter og en generel usikkerhed på markedet er sprængfarlige ingredienser, der har kostet på bundlinjen for den danske byggerimastodont Eurodan-Huse.

Det viser virksomhedens offentliggjorte regnskab, hvor de for første gang i en årrække ikke formår at tjene penge.

Selskabets regnskabsår for 2021/22 viser et underskud på knap 4,2 millioner kroner.

Det skriver Finans.

Virksomheden har ellers de seneste år leveret tocifrede millionoverskud, men i år er en undtagelse.

Thomas Dahl, adm. direktør i og medejer af Eurodan-Huse, kalder resultatet for acceptabelt, når man tager højde for det usikre marked.

Uro

Uroen på byggemarkedet afspejler sig direkte i virksomhedens muligheder for at tjene penge, fortæller topchefen i Eurodan-huse, Thomas Dahl, til Finans.

- Der har ikke været et år tidligere, hvor det har været så vanskeligt at bygge som nu.

Annonce:

- Aftaler med leverandører er blevet brudt, varerne koster flere penge, og det hele har bare fået et nøk op med krigen i Ukraine, siger Thomas Dahl, adm. direktør i og medejer af Eurodan-Huse.

Thomas Dahl siger yderligere, at de oplevede nogle af samme tendenser under finanskrisen, hvor materialerne også steg i pris, men til forskel for nu kom varerne altid til tiden.

Topchefen oplever ofte, at de bestilte varer enten ikke kommer frem eller kommer frem med store forsinkelser. Derudover er prisstigningerne voldsommere, end de var under finanskrisen.

Fyringsrunde

Eurodan-huse har som følge af de usikre marked været nødt til at svinge sparekniven.

Derfor har den husgiganten først i foråret fyret en række medarbejdere, mens der også i august var en prikkerunde, hvor 25 medarbejdere fik en fyreseddel stukket i hånden.

Thomas Dahl uddyber i Finans, at han er optimistisk og håber, det værste er overstået, mens han samtidig satser på, at virksomhedens tiltag er nok for nuværende.

Annonce:

Selvom Eurodan-Huse fremviser et millionunderskud, er forventningen, at virksomheden lander overskud i indeværende regnskabsår, selvom fremtiden er behæftet med stor usikkerhed.

Det er generelt en branche, der lider, da også Eurodan-Huses konkurrent Huscompagniet har fundet det nødvendigt at fyre knap 25 procent af deres ansatte ifølge Finans.

Selvom Eurodan-Huse i seneste regnskabsår havde svært ved at tjene penge, er det fortsat en sund forretning.

Egenkapitalen i virksomheden var i 2021/2022 på knap 153 mio. kr.

Læs også: Frustreret over husfirma: Sådan undgår du strid