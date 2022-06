Europæisk centralbank hæver først renten i juli

Den Europæiske Centralbank (ECB) fastholder sin indlånsrente på minus 0,5 procent.

Men man forventer samtidig at hæve renten med 0,25 procentpoint i forbindelse med næste møde i juli. Det vil i givet fald være første rentestigning siden 2011.

Sådan er meldingen i forbindelse med dagens møde, hvor styrelsesrådet med centralbankchef Christine Lagarde i spidsen altså ikke har vurderet, at det var nødvendigt at hæve renten her og nu.

Det ligger i tråd med tidligere udmeldinger og svarer til, hvad analytikere og økonomer forventede.

Det er den kraftigt stigende inflation, der har fået ECB til at reagere.

Den blev i maj opgjort til 8,1 procent i eurolandene, og det er langt over det ønskede niveau på 2,0 procent.

Derfor er der brug for at lægge en dæmper på økonomien, og her er en højere rente et af de håndtag, man kan trække i.

Ud over den bebudede renteforhøjelse vil ECB med virkning fra 1. juli stoppe med at foretage støtteopkøb af europæiske værdipapirer.

Senere torsdag vil Christine Lagarde fortælle mere om styrelsesrådets overvejelser.