EU's udenrigschef: Tyskland vil ikke blokere for kampvogne

Tyskland vil ikke blokere for Leopard 2-kampvogne til Ukraine.

Det siger EU's udenrigschef, Josep Borrell, efter mandagens møde for EU-landenes udenrigsministre i Bruxelles.

Ifølge Borrell har Tysklands udenrigsminister gentaget den melding på mandagens møde.

- Under mødet har vi diskuteret spørgsmålet. Og det er åbenbart, at den tyske udenrigsminister allerede før mødet sagde, at Tyskland ikke vil blokere.

- Så Tyskland blokerer ikke for, at andre lande kan sende deres Leopard 2-kampvogne, siger Josep Borrell.

Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, har dog endnu ikke meddelt, at Tyskland vil tillade eksport af tyskfremstillede kampvogne til Ukraine.

Derfor kan det stadig fremstå uklart, om den tyske udenrigsminister, Annalena Baerbock, taler på vegne af hele koalitionsregeringen.

Annalena Baerbock er fra miljøpartiet De Grønne, som er væsentligt mere kontant over for Rusland end Scholz' parti SPD.

Også Danmark råder over Leopard 2-kampvogne, men forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har tidligere slået fast, at der ikke er nok kampvogne til også at forsyne Ukraine.

Den udmelding fastholder udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M).

- Vi er ikke i en situation lige nu, hvor vi er på vej med en ny militærdonation. Det er få dage siden, at vi med bred opbakning i Folketinget donerede samtlige vores 19 Caesar-haubitser til Ukraine. Det er en stor donation, siger Lars Løkke Rasmussen.

Mandagens udmelding fra den tyske udenrigsminister kommer efter en uge, der for alvor har sat spørgsmålstegn ved Tysklands vilje til at gøre alt, hvad man kan, for at hjælpe Ukraine.

Fredag vakte det opsigt, da Polens forsvarsminister, Mariusz Blaszczak, overraskende måtte forlade Ramstein-basen i Tyskland uden tysk opbakning til at sende tyskproducerede Leopard 2-kampvogne til Ukraine.

I ugen op til det stort anlagte møde var alles øjne ellers på Tyskland. Ville landet endelig give lov til at sende de tyskproducerede kampvogne til Ukraine?

Aftenen før mødet meddelte Tysklands nye forsvarsminister, Boris Pistorius, at en beslutning var få timer væk. Og at den senest ville blive meldt ud fredag morgen.

Men ret opsigtsvækkende kom der ingen melding fra den tyske regering, før repræsentanter fra op mod 50 lande, der støtter Ukraine, var samlet på basen.

Undervejs i mødet gik den tyske forsvarsminister ud til pressen og meddelte, at den tyske beslutning om kampvogne var udskudt. Dermed rejste Polen hjem med uforløst sag.

Så sent som søndag fastholdt den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, at alle våbenleverancer skal ske i samarbejde med allierede.

Scholz har forsøgt at holde den tyske beslutning tilbage ved at kræve, at USA først skal gå med til at sende sine Abrams-kampvogne, før Tyskland vil åbne for at sende de tyskfremstillede Leopard 2-kampvogne.

USA har dog afvist at sende de amerikanske kampvogne, fordi man mener, at de er for svære at forsyne og operere i Ukraine.

Søndag gik Annalena Baerbock ud med den melding, som de fleste havde ventet, at Tyskland ville komme med fredag. Den melding har hun altså ifølge Josep Borrell fastholdt mandag over de andre EU-lande.