Får ansvaret for 947 milliarder

Hvis pensionskassen ATP var et kongehus, så kunne man sige, at kronprinsen nu tager over for kongen.

I hvert fald er Martin Præstegaard, viceadministrerende direktør og finansdirektør i ATP, blevet udpeget som ny administrerende direktør i ATP.

Det oplyser den danske pensionskasse onsdag i en pressemeddelelse.

Ifølge ATP er det en enig bestyrelse, som har bakket op om valget af Martin Præstegaard som ny administrerende direktør.

Siden september 2019 har han varetaget stillingen som viceadministrerende direktør og finansdirektør i ATP.

- Det er med stor tilfredshed, at bestyrelsen kan meddele, at Martin Præstegaard har takket ja til jobbet som ny administrerende direktør i ATP, siger Torben M. Andersen, bestyrelsesformand i ATP.

- Jeg har siden hans tiltrædelse i ATP for snart tre år siden haft et berigende og velfungerende samarbejde med Martin, og jeg ser frem til et endnu tættere samarbejde i kraft af hans nye rolle, siger han.

Martin Præstegaard kommer til at afløse Bo Foged, der tidligere har meddelt sin afgang fra ATP. Bo Foged fortsætter frem til 30. juni.

Om sin fremtidige stilling siger Martin Præstegaard selv, at han ser frem til den opgave, der venter ham.

- ATP spiller en afgørende rolle i det danske velfærdssamfund ikke bare i forhold til effektiv administration af offentlige ydelser og økonomisk grundtryghed for pensionisterne, men også i forhold til Danmarks grønne omstilling.

- Det er et stort privilegium at få lov at varetage en så vigtig samfundsopgave, siger Martin Præstegaard.

ATP står for Arbejdsmarkedets Tillægspension og er en obligatorisk pensionsordning, som både omfatter lønmodtagere og personer på overførselsindkomst.

Den blev indført i 1964 og omfatter i dag 5,4 millioner danskere.

Foruden at forvalte en del af danskernes formue står ATP for at administrere en lang række offentlige ydelser.

Samlet set råder ATP over en pengetank på hele 947 milliarder kroner.

