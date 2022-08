Får statslig million-investering: Blodrødt regnskab

Drop kød, spis grønt, og red planeten.

Det bredt omtalte selskab Simple Feast vil omvende vores spisevaner og sælger plantebaserede måltidskasser til forbrugere i Skandinavien og USA for at bekæmpe klimaforandringer og tjene penge.

Men fordi du har en bæredygtig profil, betyder det ikke, at du har en bæredygtig forretning.

Iværksætterstjerne og direktør Jakob Jønck havde ikke afleveret selskabets regnskab til tiden, og først efter en rykker fra Erhvervsstyrelsen med en trussel om tvangsopløsning fik myndighederne det lovpligtige regnskab.

Regnskabet blev indleveret den allersidste dag, inden Simple Feast risikerede at blive sendt til tvangsopløsning.

Annonce:

Og det er ikke god læsning for blandt andre Vækstfonden, der så sent som i februar offentliggjorde, at den statslige fond havde sprøjtet et tocifret millionbeløb i selskabet. Pengene skulle bruges på virksomhedens ekspansion i USA.

Gigantisk underskud

Selskabets spritnye regnskab afslører et dundrende underskud på 88 millioner kroner og en negativ egenkapital på hele 100 millioner kroner.

Vækstfondens egen omtale i forbindelse med millioninvesteringen i februar giver ikke et indtryk af en virksomhed i akut pengenød.

'Simple Feast har de seneste år spillet en væsentlig rolle i at udbrede kendskabet til og muligheden for et klimavenligt alternativ til hverdagens måltider. Det er en vigtig mission, der er afgørende for, at vi kan lykkes med at komme i mål med den grønne omstilling,' udtalte daværende partner i Vækstfonden Eric-Alan Rapp på Vækstfondens hjemmeside.

Ifølge Vækstfonden har selskabet solgt mere end fire millioner grøntsags-måltider globalt, og det skulle være særdeles populært i blandt andet USA.

Annonce:

Men den på overfladen store succes kan dog på ingen måde afspejles i selskabets regnskaber.

For sjette år i træk har selskabet underskud, og for fjerde år i træk er det underskud på over 40 millioner kroner.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Selskabets resultat er blodrødt. Foto: Skærmbillede

Usikkerhed om fortsat drift

I det nye regnskab fremgår det, at ejerne i staten Delaware i USA har givet et 'uigenkaldeligt løfte' om at sprøjte nok penge i Simple Feast, så selskabet kan betale sine kreditorer.

For at det skal lykkes, er Delaware-selskabet nu gået på pengejagt. Ingen investorer er dog på nuværende tidspunkt bidt på.

Ifølge professor på Institut for Finansiering på CBS Kasper Meisner Nielsen er Simple Feast nødt til at finde flere penge for, at selskabet kan holdes i live.

Annonce:

- Eftersom der på tidspunktet for afslutningen af årsregnskabet ikke er indgået en aftale om finansiering, som sikrer likviditeten til den fremtidige drift, er ledelsen nødt til at tage forbehold for, at der er en risiko for, at virksomheden ikke kan forsættet driften, siger han.

Hvis selskabet ikke rejser nye penge, 'er der væsentlig usikkerhed vedrørende selskabets fortsatte drift,' fremgår det af regnskabet.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvilke fordele Simple Feast kan opnå ved at være ejet i skattely-staten Delaware.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Iværksætterstjernen og direktøren Jakob Jønck vil rigtig gerne tale med pressen, når det handler om hans mission om at bidrage til den grønne omstilling. Men han vil ikke tale med Ekstra Bladet. Foto: Jacob Ehrbahn

Tavs iværksætterstjerne

Bag Simple Feast står makkerparret Jakob Jønck og Thomas Ambus. Førstnævnte er af Berlingske blevet udråbt som iværksætterstjerne, og de to forretningsmænd blev millionærer ved salget af deres løbe-app Endomondo.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få et interview med Jakob Jønck, der har delt sit syn på kød, klimakrise og den grønne omstilling i en række medier.

Annonce:

I et interview med Børsen fra april fortæller den grøntsags-gale direktør, at Simple Feast har en omsætning på et trecifret millionbeløb, som han dog ikke ønsker at give flere detaljer om.

Her fremgår det også, at Simple Feast siden 2014 har rejst næsten en halv milliard kroner.

I 2020 manede Jakob Jønck til ro, da selskabet igen havde afleveret et blodrødt regnskab. Det var helt efter planen, sagde han til Fødevarewatch.

Virksomheden havde foretaget massive investeringer, og han forventede, at 2021 ville blive året med selskabets første overskud.

Men i stedet for et interview med Jakob Jønck har Simple Feast sendt et skriftligt citat fra general manager i Norden Jonas Maltha.

Annonce:

'Vores årsregnskab afspejler, at vi har investeret i produktudvikling og innovation, især med fokus på at tilbyde et univers af plantebaserede produkter, der løser andre behov for kunden end vores måltidskasse. Det er en strategi, der tager tid, og det er ikke usædvanligt, at en venture baseret virksomhed som vores ikke er profitabel endnu,' skriver han om regnskabet, hvor det fremgår, at selskabet er kommet ud med et underskud på næsten 90 millioner kroner.

'Vi er i gang med at definere en ny kategori af fødevarer, og vi sætter barren højt med det aftryk, vi vil sætte på sundhed og klima. En del af vejen derhen er et planlagt sats på udvikling og dermed også en periode med operationelle tab,' skriver han videre.