Facebook-aktie slagtet

Meta-aktien, tidligere Facebook, står til at falde over 20 procent efter offentliggørelse af kvartalsregnskab onsdag

Aktionærer i Meta-aktien, tidligere Facebook, står til at miste hele 23 procent af værdien af deres investering i det amerikanske selskab, efter at offentliggørelsen af regnskabet for fjerde kvartal skuffede markedet.

Skuffelsen kommer på trods af, at Meta i fjerde kvartal havde en indtjening på knap 70 milliarder kroner.

Det svarer til 3,67 dollars pr. aktie mod 3,88 dollars pr. aktie sidste år, skriver Marketwatch.

Sammenholdt med en mere konservativ forventning til selskabets indtjening i første kvartal 2022 kvitterede aktionærerne med en gedigen lussing til selskabet.

Konkurrence

De for aktionærerne skuffende forventninger til overskuddet i første kvartal i år skyldes ifølge Facebook-stifter og direktør i Meta Mark Zuckerberg blandt andet en øget konkurrence på markedet for sociale medier.

Her spiller blandt andet TikTok en rolle i forhold til det yngre publikum. Også Apples ændringer i sit styresystem til iPhones kaldet iOS ventes at koste Meta 65 milliarder kroner i 2022, fortalte selskabets økonomichef, David Wehner, onsdag ifølge Marketwatch.

Apples ændringer i deres styresystem gør det sværere at følge brugerne rundt på nettet, hvilket gør det sværere for Facebook at ramme dem med de ønskede annoncer.