Facebook vil ansætte 10.000 i EU til at bygge onlineverden

Facebook planlægger at ansætte 10.000 medarbejdere i EU i løbet af de næste fem år som del af et nyt projekt.

Det oplyser den sociale medievirksomhed mandag.

De kommende ansatte skal hjælpe med at bygge et såkaldt metaverse - en online verden, hvor mennesker er til stede som en digital udgave af dem selv.

Her kan de kommunikere med hinanden i fælles virtuelle rum, der kan bruges til stort set alt fra arbejde og møder til koncerter og spil.

- Metaverset har potentiale til at skabe nye kreative, sociale og økonomiske muligheder, og europæerne vil være med til at forme det fra starten, skriver Facebook i en erklæring.

De nye job ses som et vigtigt skridt på vejen mod at gøre konceptet til virkelighed. Facebooks øverste cef, Mark Zuckerberg, har længe pønset på at få bygge et såkaldt metaverse.

I september satte Facebook 50 millioner dollar - svarende til 320 millioner danske kroner - af til udviklingen af konceptet.

Virksomheder som Roblox og skaberen af 'Fortnite', Epic Games, har allerede eksperimenteret med onlineverdener.

Facebook har tidligere lanceret en testversion af en ny app for virtual reality, hvor brugere kan holde virtuelle møder som en avatarversion af dem selv med et særligt headset.

Det har it-giganten gjort i samarbejde med firmaet Oculus, der laver VR-briller.

Det er ikke umiddelbart oplyst, hvor i EU de nye stillinger vil blive oprettet. Men ifølge avisen Irish Times skal nogle af de 10.000 job oprettes i Facebooks europæiske hovedkontor i Dublin.

- Denne investering (i nye job) er en tillidserklæring til den europæiske tech-industri og potentialet i europæisk tech, siger virksomheden i erklæringen.