Færdig efter to måneder

FSR-direktør er færdig efter at have haft stillingen i kun to måneder

Efter kun to måneder stopper den administrerende direktør for FSR– danske revisorer, Lars Storr-Hansen, med øjeblikkelig virkning.

Det oplyser FSR i en pressemeddelelse.

Bruddet skyldes uenigheder i forhold til strategien.

- Vi har desværre allerede nu konstateret, at bestyrelsen i FSR og Lars Storr-Hansen på nogle strategisk væsentlige punkter er uenige om, hvilken retning FSR skal bevæge sig i. Derfor er vi blevet enige om, at det rigtige vil være at lade vores veje skilles allerede nu, udtaler formand for FSR – danske revisorer Lars Kronow.

Faglig direktør, Camilla Hesselby er konstitueret administrerende direktør, indtil der er fundet en afløser

Den tidligere direktør Charlotte Jepsen sad på posten i 13 år, men i juni blev parterne enige om at der skulle ske noget nyt.

Lars Storr-Hansen er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet og var fra 2008-2020 administrerende direktør for Dansk Byggeri. Han var på til jobbet i FSR erhvervsudviklingsdirektør i Dansk Industri.