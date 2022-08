Færre handler og lavere priser: Nye tider på boligmarkedet

På boligmarkedet er stemningen skiftet hen over sommeren, og i juli var der for første gang i flere måneder prisfald på både huse og lejligheder - og vel at mærke i en størrelsesorden, der kan mærkes.

Eksempelvis faldt priserne på huse med en procent, og ejerlejligheder med 1,5 procent i juli. Samtidig er udbuddet af ejerlejligheder vokset med 7,2 procent, og udbuddet af huse med 3,8 procent.

Det viser tal onsdag fra Boligsiden, der drives af ejendomsmæglere og ejendomsmæglerkæder og derfor har adgang til tal-materiale om udviklingen på boligmarkedet.

Og de tal, som mæglerne kunne se i juli, tegner et billede af en ny virkelighed på boligmarkedet ifølge to økonomer.

- Priserne er begyndt at give efter for det pres fra stigende renter, højere inflation og den økonomiske usikkerhed, der er bygget op, siger boligøkonom Mira Lie Nielsen fra Nykredit.

Dermed kan tiderne med et umætteligt boligmarked - særligt i de større byer - hvor priserne fortsatte op, og køberne måtte være stadig hurtigere og hurtigere på aftrækkeren, lakke mod en ende.

- Køberne har fået nogle bedre kort på hånden. Udbuddet er blevet større. Nu begynder priserne også at give efter. Det kan sælgerne nok godt mærke, siger Mira Lie Nielsen.

Hendes vurdering deles af Arbejdernes Landsbanks cheføkonom, Jeppe Juul Borre.

- Vi oplever et boligudbud, som er steget. Tidligere på året ramte udbuddet det laveste i omkring halvandet årti. Men det er begyndt at stige hen over foråret og sommeren, så der er mere på hylderne, siger han.

- Der er også blevet mere betænkningstid, for salgstiden er blevet længere. Så man har også forladt det her meget høje tempo på boligmarkedet.

- Omvendt er det blevet dyrere at købe og bo i en bolig. Det betyder også, at den her bolig-efterspørgsel, der har været ekstremt høj de seneste par år, ikke er, hvad den har været.

Ifølge Jeppe Juul Borre skal man altid se udviklingen på boligmarkedet over flere måneder, før man konkluderer noget for skråsikkert.

Men hvad angår prisfaldet i juli, er det særligt fristende, fordi forklaringen er så ligetil, forklarer han.

- Man ser jo ind i et marked, hvor opvarmning af boligen er blevet dyrere. Renterne er også steget, så når man skal finansiere en bolig, er det også blevet dyrere, siger han.

- På den anden side ser man også ind i et marked, hvor der er blevet mere at vælge mellem.

Når køberne har færre penge at købe for, og der er flere alternativer at vælge mellem, så er det ifølge økonomerne naturligt, at det fører til, at køberne vil give mindre for en ny bolig.

Mira Lie Nielsen peger også på, at boligmarkedet ikke bremser lige hårdt op i alle dele af landet. Udbuddet af ejerlejligheder og huse vokser eksempelvis mere i Region Hovedstaden end generelt i hele landet.

- Den markante opbremsning på boligmarkedet ses lige nu på ejerlejlighedsmarkedet, hvor antallet af handler er faldet meget markant, siger hun.

- Vi skal tilbage til 2011 for at finde en juli med færre handler. Det er også derfor, at priserne har givet mest efter der.

Hvis årsagerne til prisfaldet er så ligetil, som de to økonomer peger på, så kan man ifølge Jeppe Juul Borre meget vel forberede sig på, at prisfaldet fortsætter året ud.

- Boligmarkedet står i en ny situation. Det fald, vi ser i juli, er formentlig starten på et yderligere fald, siger han.