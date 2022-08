Færre krydstogtgæster under krig rammer turismen i København

Der er kommet markant færre krydstogtgæster til København i år på grund af krigen i Ukraine.

Det skriver Berlingske.

På nuværende tidspunkt forventer Københavns havn omkring 300.000 færre gæster i år end anslået. Det er et fald på omkring 30 procent.

Det skyldes især, at den russiske by Sankt Petersborg er et vigtigt trækplaster for krydstogtgæster i Østersøen. Den kan ikke besøges på grund af krigen i Ukraine og internationale sanktioner.

Det kan mærkes i turismebranchen i København, da krydstogtgæster bidrager med et årligt forbrug på over en milliard kroner i Danmark, skriver Berlingske.

- Størstedelen af pengene bliver lagt i København, så det har stor betydning for hele byen. Det kan helt klart mærkes, når der er en nedgang, siger Michael Folmer Wessman, som er chefkonsulent i Dansk Erhverv til Berlingske.

Umiddelbart efter invasionen af Ukraine betød sanktionerne imod Rusland ellers, at flere skibe blev omdirigeret fra Sankt Petersborg til København. Men det var en kortvarig tendens ifølge Berlingske.

Henrik Ahlqvist, som er krydstogtschef i Copenhagen Malmø Port - som er selskabet bag Københavns havn - fortæller Berlingske, at Københavns havn kun forventer omkring 300 krydstogtskibe i år.

I slutningen af marts var forventningen ellers på 344 krydstogtskibe i år - det er stort set på niveau med antallet af krydstogtskibe i 2019 før coronakrisen.

Der er også færre om bord på de skibe, som kommer. Inden sæsonen regnede havnen med, at der ville komme omkring en million passagerer med krydstogtskib til København.

Nu er den forventning skruet ned til 700.000 passagerer.