Fagforbundet HK vælger første kvinde som formand

Fagforbundet HK Danmark har for første gang valgt en kvinde som formand.

Det bliver Anja C. Jensen, som lørdag er blevet valgt på HK's kongres.

Hun skal fremover stå i spidsen for HK Danmarks godt 220.000 medlemmer.

Anja C. Jensen afløser Kim Simonsen, som har haft nøglerne til formandskontoret i 13 år.

Anja C. Jensen måtte igennem et tæt kampvalg med Martin Rasmussen, som siden 2018 har været næstformand i HK Danmark.

Her stemte et lille flertal på Anja C. Jensen.

- Det er helt fantastisk, og jeg er simpelthen så glad og beæret og meget stolt over, at jeg får lov til at føre det vigtige arbejde videre, som vi er i gang med nu, siger hun til Ritzau efter valget.

51-årige Anja C. Jensen har siden 2019 været næstformand i HK Privat. Hun er uddannet receptionist og har tidligere blandt andet arbejdet som specialkonsulent i Kost- og Ernæringsforbundet.

Hun har også været politiker og har siddet i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Socialdemokratiet.

Anja C. Jensen håber, at hun kan bruge sin erfaring og indsigt i arbejdsmarkedet og fagbevægelsen til at gøre HK mere synlig og fastholde flere medlemmer i HK.

Hun mener, at fagbevægelsen gør en masse ting i dag, som flere skal få øje på.

- HK's formand skal man vide, hvem er. Man skal vide, hvad ens fagforening mener, og man skal få øje på sin fagforening, når man åbner avisen, men også når man er på sit arbejde og uddannelsessted.

- Og det gør vi for en stor dels vedkommende i dag, men det kan vi blive meget dygtigere til, siger hun.

Ud over den nyvalgte formand har kongressen også valgt en ny næstformand for HK Danmark.

Det blev 39-årige Mads Samsing, der kommer fra posten som næstformand i HK Kommunal.

Han offentliggjorde sit kandidatur i forbindelse med kongressen lørdag og overhalede sine to modkandidater, Jesper Thorup, som er fællesformand for HK Østjylland, og Pernille Lange, der er næstformand for HK Stat Hovedstaden.

Den afgående formand, Kim Simonsen, går af på grund af sin alder, fordi forbundets formand skal være under 60 år. Han mener, at HK går en 'ny og spændende tid i møde'.

- Jeg har hørt, at nye koste fejer bedre end gamle, så jeg glæder mig til at følge med udefra, når HK tager hul på sit næste kapitel, og jeg tager hul på mit, sagde han før kongressen i en pressemeddelelse.

HK er Danmarks næststørste fagforening, og dens cirka 220.000 medlemmer tæller primært funktionærer, der arbejder i butikker og på kontorer.

HK's kongres er fagforbundets øverste myndighed. Den består af 360 medlemsvalgte delegerede, der skal stemme på kandidaterne.

Ved afstemningen til formandsvalget stemte 178 delegerede på Anja C. Jensen, mens 173 stemte på Martin Rasmussen. To delegerede stemte blankt. Otte delegerede undlod at stemme.

Kongressen mødes igen om fire år.