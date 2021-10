Fagforbundet HK vælger første kvindelige formand

Fagforbundet HK Danmark har for første gang valgt en kvinde som formand.

Det bliver Anja C. Jensen, som lørdag er blevet valgt på HK's kongres.

Anja C. Jensen afløser Kim Simonsen, som i 13 år har stået i spidsen for fagforeningen.

Der var således lagt op til kampvalg mellem Anja C. Jensen og Martin Rasmussen, som siden 2018 har været næstformand i HK Danmark.

Her stemte et lille flertal på Anja C. Jensen.

- Jeg glæder mig til ikke længere at være Anja fra HK, men hele HK's Anja, siger hun i sin tale, efter at valget er afgjort.

Anja C. Jensen har indtil nu været næstformand i HK Privat. Hun er uddannet receptionist.

Den afgående formand, Kim Simonsen, har siddet på posten siden 2008. Han går af på grund af sin alder, fordi forbundets formand skal være under 60 år.

- HK går en ny, spændende tid i møde. Jeg har hørt, at nye koste fejer bedre end gamle, så jeg glæder mig til at følge med udefra, når HK tager hul på sit næste kapitel, og jeg tager hul på mit, sagde han før kongressen i en pressemeddelelse.

HK er Danmarks næststørste fagforening og har over 220.000 medlemmer, der primært tæller funktionærer, der arbejder i butikker og på kontorer.