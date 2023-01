Fagforening: Vil skære 3200 job

På Fords bilfabrik i Köln i Tyskland har medarbejderne ualmindeligt ondt i maven for tiden ifølge deres fagforening, IG Metall. En talsmand for fagforeningen oplyser, at Ford agter skære 3200 stillinger væk på fabrikken.

Dermed er det en betragtelig andel af de 14.000 ansatte på fabrikken i Köln, der frygter, at sparekniven rammer netop deres job.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Fords ledelse har ikke meldt noget ud. Men mandag har fagforeningens lokale ledelse fortalt sine medlemmer om selskabets planer.

Ifølge dpa kæmper Ford med, at forbrugerne ændrer ønsker på bilmarkedet. Ford, der har længe har haft fokus på klassiske forbrændingsmotorer, kom relativt sent i gang med at udvikle elbiler.

Ford har ikke tænkt sig at forlade Köln, og der er investeret milliarder i at kunne omstille fabrikken til produktion af elbiler. Ifølge IG Metall begrunder ledelsen sine planer med et ønske om at centralisere i USA.

Det er ikke første gang, at der er udsigt til, at der skal skæres stillinger på Fords fabrik i Köln. For tre år siden var der ifølge dpa 18.000 ansatte på fabrikken.