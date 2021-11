Fagforeninger kritiserer krav om vaccination af ansatte

Ingeniørforeningen IDA kan ikke støtte, hvis arbejdsgivere begynder at kræve, at ansatte skal være vaccineret imod covid-19 for at kunne møde på job.

Det fortæller Thomas Damkjær Petersen, formand for Ingeniørforeningen IDA.

Udmeldingen kommer, efter at shippingkoncernen Mærsk ifølge Berlingske vil til at kræve coronavaccination, for at ansatte kan møde på kontoret i Danmark.

Endnu er det et meget ukendt fænomen, at arbejdsgivere i Danmark stiller den slags krav.

Men hvis en arbejdsgiver inden for ingeniørfaget stiller et krav, som Mærsk har gjort, så kan Ingeniørforeningen IDA ikke bakke op om det.

- Det er ikke rimeligt at kræve, at man er vaccineret for at komme på arbejde. Det er rimeligt at kræve, at man er rask.

- Derfor er vores anbefaling også, at man skal passe på sig selv og passe på sine kollegaer.

- Og hvis man har symptomer på corona, så skal man blive hjemme og lade sig teste, siger Thomas Damkjær Petersen.

I USA har præsident Joe Biden også indført vaccinekrav for alle offentligt ansatte ...

Biden har indført vaccinekrav for 100 millioner amerikanere og siger, at 'vores tålmodighed hænger i laser'.

Heller ikke fagforeningen Djøf, der repræsenterer samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske akademikere, ville kunne acceptere et krav som Mærsks.

- Vi ville ikke kunne acceptere hverken et test- eller vaccinationskrav, siger Kia Dollerschell, afdelingschef for den juridiske afdeling i Djøf.

- Der findes i Danmark på nuværende tidspunkt ikke en lov, der giver arbejdsgiver mulighed for at pålægge medarbejderne at blive vaccineret.

- Efter vores vurderingen ligger det også udenfor ledelsesrettens grænser at pålægge medarbejderne et vaccinekrav, siger hun.

Til Berlingske siger Mærsk, at kravet vil blive indført inden for de næste tre måneder.

Kravet kommer til at blive gennemført i overensstemmelse med lokal lovgivning og inden for de overenskomster, som medarbejderne arbejder under, oplyser Mærsk til avisen.

Der kan også være tilfælde, hvor der på grund af helbredsmæssige årsager vil blive taget særlige hensyn, tilføjer shippinggiganten.