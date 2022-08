FAKTA: Striden om Taiwan går tilbage til 1949

Flyet med formanden for Repræsentanternes Hus i USA, Nancy Pelosi, er ved onsdag ved middagstid dansk tid lettet fra lufthavnen i Taiwans hovedstad, Taipei.

Det viser livebilleder fra lufthavnen i Taipei ifølge Reuters.

Dermed er Pelosis omstridte tur overstået. Hun ankom tirsdag eftermiddag dansk tid. Hendes besøg har vakt vrede i Kina, som mener, at Taiwan hører under Kina.

Læs mere om Taiwan her:

* Taiwan er en ø ud for Kina, der blev en republik i 1949, da tabende nationalistiske styrker under den kommunistiske revolution på fastlandet etablerede sig på øen. Der bor 23,6 millioner mennesker.

* Kina fastholder, at Taiwan er en del af det kinesiske rige, mens det demokratiskledede Taiwan agerer som selvstændig nation.

* USA og de fleste andre lande i verden deler officielt Kinas holdning, men har samtidig mange uofficielle forbindelser til Taiwan.

* Spørgsmålet om Taiwan er aktuelt igen, fordi formanden for Repræsentanternes Hus i USA, Nancy Pelosi, er rejst dertil.

* Det er første gang i 25 år, at en formand for Repræsentanternes Hus besøger Taiwan. Kina har advaret om, at der vil komme en 'kraftig' reaktion på besøget.

* Kina gør krav på næsten hele Det Sydkinesiske Hav - en holdning, som både USA og en række asiatiske lande er stærkt uenige i.

Kilder: World Factbook og Reuters.