Falck frasælger udenlandske vejhjælpsforretninger

Efter at have ydet vejhjælp i mere end 70 år i Norge og Sverige er det nu slut for Falck, der har solgt sin vejhjælpsforretning i de to lande.

Også vejhjælpsforretningen i Finland, Estland og Litauen er solgt. Aktiviteterne i alle fem lande bliver nu overtaget af Gjensidige Forsikring i Norge.

Det oplyser Falck i en pressemeddelelse.

Handlen sker til en pris på 1,4 milliarder svenske kroner. I dansk valuta svarer det til cirka en milliard kroner.

Frasalget skal ses i lyset af en strategi, hvor Falck ønsker at udvikle sig som en leverandør af integrerede sundhedsydelser.

I den strategi vil Falck frasælge aktiviteter med begrænset strategisk fokus.

- Frasalget gør det muligt for Falck at investere yderligere i at blive leverandør af integrerede sundhedsydelser, som skal imødekomme folks sundhedsbehov gennem hele livet, siger Jakob Riis, koncernchef i Falck.

- Det er en succesfuld forretningsenhed og nogle meget kompetente medarbejdere, som vi overdrager.

- Det er altid trist at sige farvel til kompetente og dygtige medarbejdere, men jeg er glad for, at vi har fundet en ambitiøs ejer, som har et stærkt ønske om at investere i vejhjælpsforretningen uden for Danmark og dermed sikre yderligere udviklingsmuligheder for vores kolleger, siger Falck-chefen.

Frasalget omfatter ikke Falcks danske vejhjælpsforretning. Det skyldes, at den er en integreret del af kerneforretningen, forklarer Falck.

Frasalget er betinget af godkendelse fra de relevante myndigheder. Falck har en forventning om, at handlen kan lukkes i første kvartal 2022.