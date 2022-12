Fald femte måned i træk: Boligpriser tog klart dyk i november

November bød for femte måned i træk på prisfald på boligmarkedet - og et markant et af slagene. Det viser tal Boligsiden, der indsamler data fra ejendomsmæglere og ejendomsmæglerkæder, som står Boligsiden.

Priserne falder ofte i vintermånederne, men selv hvis man modregner de vanlige sæsonudsving, så faldt priserne alene i november med 2,2 procent ifølge boligøkonom Mira Lie Nielsen fra Nykredit.

Da priserne begyndt at falde på boligmarkedet, var det særligt i de dyreste områder såsom København og Nordsjælland, at det kunne mærkes.

Men faldene i november er så store og omfattende, at det ikke kun kan mærkes i de dyreste nabolag ifølge Mira Lie Nielsen.

'Ret markant'

- Det er fortsat i de dyreste områder, at priserne er faldet mest. Men det, som vi kan se i november-tallene, er, at priserne falder ret markant i hele landet, siger hun.

Annonce:

Ifølge Sydbanks seniorøkonom Mathias Dollerup Sproegel har faldet i boligpriser betydet, at et gennemsnitligt hus siden juni har tabt 200.000 kroner af sin værdi.

Både han og Mira Lie Nielsen peger på, at hovedårsagen skal findes i den økonomiske situation med høj inflation og deraf følgende forhøjede renter.

Mathias Dollerup Sproegel peger dog på, at det ikke er sikkert, at de højere renter er slået fuldstændig igennem endnu på boligmarkedet.

- Fra nytår venter der et reelt rentechok til de tusindvis af boligejere, der har et boliglån med variabel rente, lyder det i hans analyse af tallene.

- I stedet for nulrente på F1-, F3- og F5-lån kommer renten fra nytår til at ligge lige over tre procent efter den seneste rentetilpasning.

- Mange boligejere vil dog formentlig først opdage den nye høje rente, når terminen skal betales i april.

Annonce:

'Gør ondt værre'

- Det understreger, at de kraftigt stigende renter i mange tilfælde først nu er ved at finde vej ind i økonomien og på boligmarkedet. Vi venter derfor, at de stigende renter kommer til at gøre ondt værre.

Mira Lie Nielsen supplerer med, at alene udsigten til yderligere prisfald også kan spille en rolle på potentielle køberes tilgang.

- Boligkøberne er pressede af nogle helt real-økonomiske faktorer, såsom de her meget store rentestigninger, øgede energipriser, høj inflation og udhuling af købekraften, siger hun.

- Men der er jo også noget psykologi, som rammer boligmarkedet.

- Når man ser et boligmarked, som står stille og priserne falder, så vil køberne også i forventning om yderligere prisfald være tilbageholdende for at se, om man ikke kan gøre en bedre handel, når vi kommer længere frem.

De nyeste får de største problemer

Begge peger på, at størstedelen af de danske boligejere er godt polstret, og at værditab i boligen i første omgang betyder mindre friværdi.

Annonce:

Men det betyder også ifølge økonomerne, at det er de nyeste på boligmarkedet - og særligt dem, der har købt inden for det seneste års tid - der får størst problemer.

De kan i nogle tilfælde opleve, at deres bolig bliver mindre værd, end restgælden på deres boliglån. Dermed kan de bundet til deres bolig, selv hvis de ønsker at flytte.