Faldende elpriser trækker inflationen ned i Danmark

Lavere elpriser er medvirkende til, at inflationen i Danmark faldt marginalt i december.

Det viser et EU-harmoniseret forbrugerprisindeks, som Danmarks Statistik har offentliggjort mandag morgen.

For december er inflationen opgjort til at være 9,6 procent sammenlignet med for et år siden. I november var tallet 9,7 procent.

Det er en kærkommen nyhed for danskerne, at inflationen fortsat daler. Det skriver Brian Friis Helmer, privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, i en kommentar.

- En malurt i bægeret er dog, at den såkaldte kerneinflation stiger fra 6,9 procent i november til 7,4 procent i december.

- Den høje kerneinflation viser, at det er et ganske bredt udsnit af danskernes forbrug, som er ramt af prisstigninger, lyder det.

Nogle økonomer ser på prisudviklingen fraregnet fødevare- og energipriser for at få en fornemmelse af, hvor bredt prisstigningerne har sat sig. Det kaldes kerneinflation.

Ifølge Kristian Skriver, som er seniorøkonom hos Dansk Erhverv, er der udsigt til, at inflationen ebber ud mod slutningen af året.

- Det er fortsatte prisfald på energi, råvarer og fragt samt de højere renter og aftagende globale efterspørgsel, der vil lægge en dæmper på inflationen i løbet af 2023, skriver han i en kommentar.

Det EU-harmoniserede indeks viser, at prisstigningerne aftager bredt set blandt de 27 EU-lande. Her faldt inflationen samlet fra 11,1 procent i november til 10,4 procent i december.

Mens faldende elpriser hiver inflationen ned i Danmark, er det især prisændringer på gas, som trækker ned bredt set.