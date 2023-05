Faldende fragtrater sender Mærsk-overskud nedad efter rekordår

Efter sidste års rekordregnskab er 2023 begyndt med helt andre og mere afdæmpede toner fra den danske rederikoncern A.P. Møller-Mærsk.

Overskuddet efter skat hos Mærsk falder således i første kvartal fra 6,8 milliarder dollar sidste år til 2,3 milliarder dollar. Det svarer til et overskud på knap 15,5 milliarder kroner i de første måneder af 2023.

Det viser kvartalsregnskabet, som er offentliggjort torsdag morgen.

Faldende fragtrater og den generelle økonomiske situation har været medvirkende til det markante fald.

- Vi leverer et solidt resultat i et krævende marked, præget af kundernes fortsatte bestræbelser på at nedbringe lagre. Sigtbarheden for resten af året er fortsat relativt lav, og vi opretholder et fast fokus på omkostningsstyring, siger administrerende direktør Vincent Clerc i en skriftlig kommentar til regnskabet.

Omsætningen i første kvartal faldt fra 19,3 milliarder dollar til 14,2 milliarder dollar. De 14,2 milliarder dollar svarer til godt og vel 95 milliarder danske kroner.

2022 er dog også et svært sammenligningsgrundlag for Mærsk, der her leverede et historisk regnskab under usædvanlige vilkår i shippingbranchen i 2022.

Fordi forbrugerne havde ekstra penge på lommen efter coronapandemien, var der ekstra stor efterspørgsel efter at få fragtet varer rundt i verden.

Samtidig var der lange ventetider i nogle havne, hvilket gjorde kapaciteten på fragtskibe ekstra værdifuld. Overskuddet i 2022 efter skat endte på 29,3 milliarder dollar svarende til 197 milliarder kroner.

For resten af året ventes ligesom i første kvartal en langt mindre indtjening for rederikoncernen end sidste år.

Det første kvartal ventes faktisk at blive det bedste i 2023, oplyser selskabet i sit regnskab.

I regnskabets beskrivelse af markedet forudser Mærsk fortsat svære vilkår:

'Et år efter Ruslands invasion af Ukraine er der ikke noget tegn på, at krigen slutter, mens forholdet mellem Kina og USA er anspændt, hvilket fører til en genovervejelse af strukturer i forsyningskæder,' skriver Mærsk.

'I dette udfordrende miljø ventes den globale container efterspørgsel at blive på mellem minus 2,5 procent og plus 0,5 procent i 2023,' står der.