Faldende inflation giver IKKE pludselig lavere fødevarepriser

Faldende inflationstal for november tyder på, at stigningen i fødevarepriserne sandsynligvis har nået toppen. Men forbrugerne kommer til at vente lidt, før priserne i butikkerne ligefrem falder.

Det siger Henning Otte Hansen, seniorrådgiver ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.

- Der vil nok gå op til et halvt år, før vi kommer til at se en effekt i form af faldende fødevarepriser ude i butikkerne, siger han.

Faldende råvarepriser har været en primær årsag til den faldende inflation, blandt andet med fald i el- og gaspriserne, påpeger Louise Aggerstrøm Hansen, chefanalytiker i Danske Bank, i en skriftlig kommentar.

Det samme gælder også landbrugsråvarer ifølge Henning Otte Hansen.

- Vi oplever billigere og billigere landbrugsråvarer, og det vil også smitte af på de endelige fødevarepriser indenfor rimelig kort tid.

- Men der skal dog tages højde for en vis træghed, fra at vi får billigere råvarer, til at vi får billigere fødevarer, siger han.

I starten af det nye år vil der muligvis kunne ses en effekt af, at prisstigninger på fødevarer flader ud, fortsætter han.

- Men de underliggende forhold i form af billigere landbrugsråvarer, en pæn høst flere steder i verden og billigere fragt er positive tegn på, at vi får billigere fødevarer, siger Henning Otte Hansen.

Hertil påpeger han, at faldet i råvarepriser i energisektoren, for eksempel olie, også har en stor effekt på fødevarepriser.

Hos Forbrugerrådet Tænk ventes det også, at faldende energipriser vil føre til et fald i fødevarepriser, men det bliver ikke lige nu og her.

- Selv om de generelle prisstigninger er faldet ret markant faktisk, så er priserne på fødevarer stadig steget med 0,5 procent, og det betyder, at det stadig bliver dyrere at handle ind i supermarkedet, siger Morten Bruun Pedersen, cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk.

Han er dog en anelse mere optimistisk end Henning Otte Hansen, og vurderer, at der muligvis kan komme nogle prisfald på fødevarer omkring februar.

Selv om inflationen altså har taget et skridt tilbage, er niveauet stadig tårnhøjt i forhold til det, danskerne længe har været vant til.

I mange år har inflationen været omkring en til to procent på årsbasis. Det har betydet, at der ikke er sket en udhuling af forbrugernes købekraft.

Men siden slutningen af sidste år er inflationen kravlet op, og udviklingen tog for alvor fart i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine.