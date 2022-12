Faldende inflationstal fra USA begejstrer: Fremragende nyt

Forbrugspriserne i USA faldt i november en smule.

Det viser de amerikanske inflationstal, der tirsdag eftermiddag er blevet offentliggjort. Det skriver finansmediet Marketwire.

Inflationen faldt i november til 7,1 procent. Det var lavere end økonomernes estimat på 7,3 procent og også lavere end de 7,7 procent i oktober.

Og det er intet mindre end 'fremragende nyt'. Det siger seniorøkonom Kristian Skriver fra Dansk Erhverv i en skriftlig kommentar:

- Den aftagende inflation er fremragende nyt, fordi det indikerer, at renteforhøjelserne fra den amerikanske centralbank nu så småt er begyndt at virke. Samtidig er der tegn på, at det globale prispres er aftagende.

Også Dansk Industri er begejstret for den seneste inflationsrapport.

- Det er en virkelig god inflationsrapport, der viser lavere inflation end ventet. Inflationen i USA falder for femte måned i træk og er nu på laveste niveau i et år, skriver Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri.

På det danske aktiemarked er eliteindekset C25 tirsdag eftermiddag skudt i vejret på grund af de seneste tal fra USA. Det skriver Marketwire.

I Danske Bank siger cheføkonom Las Olsen, at inflationen bliver holdt nede af faldende benzinpriser.

- Men også kerneinflationen renset for energi og fødevarer var lavere end ventet, med 0,2 procent mod forventet 0,3 procent. Det hører med til den historie, at kerneinflationen bliver holdt oppe af stigende huslejer, som er et midlertidigt fænomen, så dagens tal vidner om et ret klart aftagende inflationspres. Det er en god nyhed for både obligationer og aktier, siger Las Olsen.

- Målt år til år, som vi normalt gør i Danmark, er inflationen 7,1 procent. Det er selvfølgelig stadig alt for højt, men et fald fra 7,8 procent i oktober og ni procent på toppen tilbage i juni. Det er en udvikling, der også er med til at give håb om faldende inflation herhjemme på lidt længere sigt, siger han videre og tilføjer:

- Forventningen er, at den amerikanske centralbank sætter renten op med et halvt procentpoint onsdag. Det regner vi stadig med, men med dagens tal er risikoen for, at de i stedet vil komme med trekvart procentpoint blevet meget lille, og tallene taler også for, at renten måske ikke skal så højt op over de kommende måneder som tidligere frygtet.