Falder 12,5 milliarder kroner i værdi efter Nordea-anbefaling

Markedet er blevet revet med, mener analytikere hos Nordea, der anbefaler, at man sælger svensk gigant

Europas største kapitalfond EQT AB har fået noget af en lussing, efter aktieanalytikere hos Nordea har anbefalet, at man sælger sine aktier i selskabet.

Beregninger lavet af finansmediet Bloomberg viser således, at EQT over de seneste fem handelsdage har mistet ti procent af sin værdi, hvilket svarer til svimlende 12,5 milliarder kroner.

Ifølge den nye analyse fra Nordea kan EQTs voldsomme stigninger ikke vare ved.

'Vi tror, at vækstraterne matematisk set er nødt til at bremse op,' lyder det ifølge Bloomberg i analysen med henvisning til, at EQTs aktiekurs det seneste år er steget med mere end 150 procent.

Samtidig mener banken, at markedet er blevet revet med af den hidsige stemning på aktiemarkedet.

Enorm pengetank

Selvom aktiekursen har lidt et lille knæk, er det næppe noget, der slår svenske EQT helt ud af kurs.

Selskabet har over de seneste år investeret mere end 380 milliarder kroner rundt om i verden.

Blandt andet har EQT, der blev etableret i 1994, investeret massivt i en spansk boligportal, solenergi og fiberforbindelser.

Kapitalfonden har kontorer i Amsterdam, København, Frankfurt, Helsinki Hong Kong, London, Luxembourg, Madrid, München, Milano, New York, Oslo, Shanghai, Stockholm og Zürich.

EQT købte i 2015 sig ind i Fætter BR.