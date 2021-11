Falleret direktørs vanvidsbil solgt på auktion

Kender du noget til sagen? Kontakt journalisten direkte her.

Den fallerede Scanleasing-direktør Peter Larsens superbil Aston Martin DBS Superleggera er sammen med en række andre biler blevet solgt på auktion.

Det sker som følge af Scanleasings krak sidste år med politianmeldelse, millionkrav og konkurskarantæne til følge.

Som følge af Scanleasings konkurs røg 30 biler i september under hammeren hos Forza Leasing.

Dengang vurderede Forza-direktør Lasse Frost over for Ekstra Bladet, at der var biler for 15 millioner kroner uden moms og afgifter – omkring 50 millioner kroner alt inklusive.

Artiklen fortsætter under billedet...

Forza-direktør Lasse Frost står her sammen med den Aston Martin DBS Superleggera, der under Scanleasings storhedstid tilhørte den nu fallerede direktør Peter Larsen. Foto: Henning Hjorth.

Han vil af hensyn til konkursboet ikke ud med, hvor meget salget nøjagtigt endte med at indbringe, men han bekræfter, at det ligger i det lag, han på forhånd havde vurderet.

– Vi er tilfredse med resultatet, summerer han.

Ud over Peter Larsens Aston Martin var også en Ferrari og en Lamborghini under hammeren.

Artiklen fortsætter under billedet...

Også denne Ferrari blev solgt under hammeren. Foto: Henning Hjorth.

Flere kendte leasede biler af Scanleasing, og selskabet fremstod poleret med showroom i Axel Towers over for Tivoli i København. Men selskabet var bag den polerede facade i store økonomiske problemer. I første omgang blev det forsøgt at redde selskabet med en rekonstruktion. Men siden gik selskabet konkurs.

Men nu er bilerne altså fortid i Scanleasing.