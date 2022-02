Falleret leasing-konge knockoutet

Kender du noget til sagen? Kontakt journalisten direkte her.

Problemerne fortsætter med at hobe sig op for den tidligere leasing-konge Peter Larsen.

Ud over at blive efterforsket af bagmandspolitiet og være personlig konkurs er han nu også blevet idømt konkurskarantæne.

Dermed er hans erhvervskarriere reelt knockoutet de næste to år, hvor han er afskåret fra virksomhedsledelse.

Det afdækker en aktindsigt fra Skifteretten i Kolding, som Ekstra Bladet har fået indsigt i.

Peter Larsen var ejer af Scanleasing, der fremstod snorlige med adresse i det fashionable Axel Towers over for Tivoli i København. Selskabet levede af at lease hamrende dyre biler ud til blandt andet en række kendte som Nicklas Bendtner og Amalie Szigethy.

Kæmpe krav

Men siden selskabet blev erklæret konkurs 12. oktober 2020, er skeletterne væltet ud af skabet.

Scanleasing blev 21. maj 2019 præsenteret for et momssmæk på 60 millioner kroner. Det blev dog senere justeret ned til 32,5 millioner kroner.

Uden at fortælle om den gedigne regning valgte Scanleasing ifølge kuratorerne at gå til Ringkjøbing Landbobank og låne ti millioner kroner.

Men da pengeinstituttet blev orienteret om den gedigne regning, opsagde Ringkjøbing Landbobank 29. september 2020 samarbejdet med Scanleasing og krævede straks de ti millioner tilbage.

Selskabet havde også fået penge fra Vækstfonden, som samtidig krævede deres penge tilbage.

Peter Larsen havde indgivet selvskyldnerkaution over for kreditorerne, og derfor endte han også selv med at blive erklæret personlig konkurs. I dag er der et personligt krav mod ham på 265,4 millioner kroner.

Tidligere ledelse jagtes

Det er imidlertid ikke kun Peter Larsen, som kurator og advokat Boris Frederiksen jagter. Derimod går han efter at få hele den tidligere ledelse herunder bestyrelse i konkurskarantæne. De øvrige sager dog endnu ikke afgjort.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Peter Larsen, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Ved en tidligere lejlighed har han understreget, at han ikke ønsker at kommentere sagen. Af kendelsen fremgår det, at hans advokat har oplyst, at han er sygemeldt grundet stress over konkursen og den 'pressehetz, som han ifølge advokaten har oplevet.