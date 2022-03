Falleret leasingkonge ville stoppe Danmarks Radio

Den nu fallerede leasingkonge Peter Larsen forsøgte mandag morgen at få nedlagt navneforbud, så det ikke kan omtales, at han efterforskes af politiet

Kender du noget til sagen? Kontakt journalisten direkte her.

Den fallerede leasingkonge Peter Larsen led mandag formiddag et nyt nederlag, da han forgæves forsøgte at stoppe Danmarks Radio i at nævne, at han efterforskes af politiet.

Aktuelt er Danmarks Radio på vej med programmet Pengejægerne - Luksusbiler på frihjul, som kan streames på dr.dk fra søndag, og som sendes på DR1 mandag aften 21.25.

Og det var grundet dette program, at Peter Larsens forsvarer, Christian Kirk Zøllner, forsøgte på, at få nedlagt navneforbud og dermed afskære pressen fra at beskrive, at politiet efterforsker ham.

Det til trods for, at det allerede har været fremme her og her, og at vækstfonden har sendt pressemeddelelse ud, om at han er blevet politianmeldt.

Frem til 2020 var han direktør i og ejer af Scanleasing, som gik konkurs efter momssmæk og regnskabsrod.

Efterfølgende har Ekstra Bladet fortalt, hvordan der er krav mod den tidligere ejer Peter Larsen for omkring 200 millioner kroner, hvordan der har været mystiske overførsler op til konkursen. Og hvordan kurator i konkursboet går efter Peter Larsens millionvilla, som han nåede at sælge til sin kone inden konkursen.

I maj sidste år kom det frem, at Scanleasings tidligere ledelse efterforskes af Bagmandspolitiet, og senest har Ekstra Bladet afdækket, at Peter Larsen har fået konkurskarantæne.

Efterforskes af ny enhed

Sagen om navneforbuddet var for retten i Kolding mandag morgen, og her kom det frem, at sagen lige nu ligger hos den nye efterforskningsenhed National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), og at der endnu ikke er rejst sigtelse mod Peter Larsen.

Anklageren ville derfor ikke komme konkret ind på, hvad han efterforskes for, men lod overordnet forstå, at det handler om formueforbrydelser.

Ville undgå udnødvendig krænkelse

Christian Kirk Zøllner argumenterede for, at et navneforbud ville forhindre unødvendig krænkelse af Peter Larsen. Anklagemyndigheden havde ingen indvendinger mod navneforbuddet, men både Danmarks Radio og Ekstra Bladet protesterede på vegne af pressen.

Det var retspræsident ved Retten i Kolding, Henrik Gjørup, som var dommer i sagen, og hans kendelse blev, at der ikke kunne nedlægges navneforbud i sagen.

Blandt andet lagde han til grund, at det allerede har været fremme i offentligheden, at der kører en politiefterforskning, og at Vækstfonden altså har sendt en pressemeddelelse ud om politianmeldelsen.

Dermed er det altså muligt at se udsendelsen på DR.