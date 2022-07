Farvel til minusrenter - ECB hæver for første gang siden 2011

Den Europæiske Centralbank (ECB) har besluttet at hæve sin ledende rente med 0,50 procentpoint til 0,00 procent.

Det oplyser ECB i en pressemeddelelse, efter at medlemmer af banken torsdag har diskuteret, hvad der skulle ske med renten.

Renteforhøjelsen er den første, som ECB gennemfører siden 2011.

Størrelsen af bankens rentestigning kommer som en overraskelse for mange, da der overvejende var forventning om en stigning på blot 0,25 procentpoint.

Til gengæld kommer det ikke som en overraskelse, at banken hæver renten, da medlemmer af banken før har varslet, at renten skal stige for at dæmme op for den høje inflation.

Ved at hæve renten bliver det nemlig dyrere at låne penge, og det bliver mere attraktivt at spare penge op.

Det kan være nødvendigt, hvis man – som nu – har en situation, hvor efterspørgslen er større end udbuddet.

Den høje inflation, der er lige nu, er et resultat af, at forbrugere og virksomheder prøver at købe mere, end der bliver produceret.

I mange år var situationen omvendt, og derfor sænkede centralbankerne renten for at øge efterspørgslen og stimulere økonomien.

Men coronanedlukninger og krigen i Ukraine har vendt situationen på hovedet, og derfor er der brug for at bremse op.

Renten i ECB er med til at styre renten i Nationalbanken, der er bank for bankerne i Danmark.

Da Danmark har fastkurspolitik for kronen i forhold til euroen, er det i Nationalbankens interesse at lægge sig tæt på ECB’s rente.

Derfor forventes det også, at Nationalbanken hæver sin rente senere torsdag. Før en eventuel rentestigning er renten i Danmark på minus 0,60 procent.

