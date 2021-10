Fik uventet opkald og få timer til svare

Da Carsten Egeriis' telefon ringede for seks måneder siden, var det noget uventet Danske Banks bestyrelsesformand, Karsten Dybvad, i den anden ende af røret. Han kom med et overraskende jobtilbud, som han skulle have svar på inden for 24 timer.

Den daværende risikochef i Danske Bank skulle afløse topchefen Chris Vogelzang, som stoppede pludseligt, fordi han var blevet sigtet i en sag om hvidvask i Holland.

Det fortæller Carsten Egeriis i et interview med Børsen.

- Tilbuddet om at blive topchef kom helt uventet. Jeg havde ca. 24 timer til at tænke over det. Jeg kendte jo banken, som jeg har arbejdet i siden august 2017, og talte også med min kone om det. Men jeg vidste jo også, at vi både skulle håndtere coronasituationen og de møgsager, som banken har, så det var et kæmpeansvar, fortæller han til avisen.

For og imod

Derfor lavede han to lister. En for og en imod.

På den sidste liste skrev han, at der var en frygt for, at det ikke ville gå godt nok, og at han og familien pludselig ville blive meget mere synlige i det offentlige billede.

På den positive liste skrev han, at han troede på bankens formål, og han mente, at han var i stand til at hjælpe banken og gøre en forskel.

Den vandt, for som bekendt takkede han ja til opgaven.