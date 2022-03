Finland: Ikke det rette tidspunkt at blive del af Nato

Det er lige nu ikke det rette tidspunkt for Finland at søge om medlemskab af den vestlige forsvarsalliance Nato.

Det siger den finske forsvarsminister, Antti Kaikkonen, torsdag.

Kaikkonen har torsdag mødtes med USA's forsvarsminister, Lloyd Austin.

- Natos største bekymring er at finde ud af, hvordan situationen i Ukraine kan blive dæmpet. Lige nu er ikke det rigtige tidspunkt at ansøge om Nato-medlemskab, lyder det fra Finlands forsvarsminister.

Ruslands invasion af Ukraine har sat gang i snakken om muligt Nato-medlemskab til Finland og Sverige, der heller ikke er en del af alliancen.

- Diskussionen er i gang. Men tidspunktet, hvor vi tager en beslutning, kommer senere, siger Kaikkonen ifølge det finske medie Yle.

Nylige meningsmålinger har vist, at der både i den finske og svenske befolkning er stigende opbakning til at søge om Nato-medlemskab.

Skal overvejes grundigt

En sådan beslutning skal dog overvejes grundigt. Det understregede Finlands statsminister, Sanna Marin, på et pressemøde onsdag.

- Vi kommer til at vurdere konsekvensen af at ansøge og af ikke at ansøge. Det er også et valg ikke at ansøge om Nato-medlemskab, lød det.

I Sverige er der heller ikke nærtstående planer om at blive en del af Nato.

Den svenske statsminister, Magdalena Andersson, har sagt, at en ansøgning potentielt vil kunne føre til yderligere spændinger omkring Ukraine.

- Hvis Sverige ansøger, som situationen ser ud nu, vil det yderligere destabilisere sikkerheden i den del af Europa og øge spændingerne.

- Sverige vil dermed bidrage til at destabilisere situationen, siger Magdalena Andersson ifølge den britiske avis Financial Times.

Finland deler en lang grænse med Rusland mød øst. Sverige deler ikke nogen grænse med Rusland, men har traditionelt et tæt samarbejde med Finland.