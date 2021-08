Fire ud af fem hoteller melder om mangel på ansatte

Andelen af virksomheder i servicebranchen, der melder om mangel på arbejdskraft, er rekordhøjt.

I august meldte 28 procent af virksomhederne i branchen om mangel på hænder. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Det er den højeste andel i de ti år, statistikken er lavet.

Det er især hoteller, hvor det gør sig gældende, da 80 procent mangler ansatte, mens det for restauranter er 62 procent.

I bygge- og anlægsbranchen melder 43 procent om mangel på hænder, hvilket er den højeste andel i 15 år.

Hos Sydbank vurderer cheføkonom Søren Kristensen, at det går ud over den økonomiske vækst i Danmark, at virksomhederne ikke kan få besat alle sine stillinger.

- Selv om vi på den ene side kan glæde os over, at det går godt i dansk økonomi, så kan vi ærgre os over, at det kunne være gået endnu bedre.

- Noget af manglen på arbejdskraft hænger sammen med, at store dele af servicesektoren har slået dørene op på vid gab henover sommeren. Derfor har mange skullet bruge kokke og tjenere på samme tidspunkt.

- Derfor kan problemerne aftage lidt henover efteråret, men grundlæggende vurderer vi dog, at det er en udfordring, der er kommet for at blive, siger Søren Kristensen i en skriftlig kommentar.

Hos Danske Bank påpeger cheføkonom Las Olsen, at manglen på arbejdskraft skal ses i sammenhæng med, at rigtig mange har haft arbejde i testcentre eller vaccinationscentre.

- Det taler for, at det bliver lidt nemmere for virksomhederne i den kommende tid, men der er ingen grund til at tro, at det bliver nemt, siger han i en kommentar.

Statistikken er landet mandag, hvor regeringen præsenterer sit finanslovudspil for 2022.

Flere af de store erhvervsorganisationer - herunder Dansk Industri og Dansk Erhverv - har opfordret regeringen til at lave reformer, som skaffer flere hænder.

Det er blandt andet foreslået at skære i dagpengesatsen for nyuddannede, hvilket har til formål at få flere til tage et arbejde - også job, der ligger uden for det område, man er uddannet til.

Der er ikke nogen forslag om reformer eller tiltag, der skaffer flere hænder på arbejdsmarkedet, i regeringens udspil.