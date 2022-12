Fiskere jubler over kvoter

Det kan gavne både dansk fiskeri og lokalområderne, at en ny EU-aftale fra næste år lader os fange markant flere fisk.

Det vurderer Svend-Erik Andersen, formand for Dansk Fiskeriforening, efter at EU-landene tirsdag har indgået aftalen.

Med den hæves fiskekvoterne - hvor mange der må fanges. Og det er rigtig positivt, lyder det i en skriftlig kommentar.

- Det har vi arbejdet for i flere år, og jeg er sikker på, at det kommer til at give et tiltrængt rygstød til fiskeriet og de lokalområder, hvor fiskeriet spiller en stor rolle, mener formanden.

Det er fiskekvoterne i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, som nu er faldet på plads efter langvarige forhandlinger.

Særlig glæde skaber det, at torskekvoten i de to førstnævnte stiger med 63 procent.

- I de senere år har det for fiskeriet været klart, at der er flere torsk i havet, end den videnskabelige rådgivning tilsagde.

- Det er rigtig positivt, at biologerne nu også deler den vurdering, lyder det fra formand Svend-Erik Andersen.

De kommende kvoter følger anbefalinger fra det internationale havforskningsråd, ICES, og det glæder man sig over i Danmarks Naturfredningsforening (DN).

- Det er meget positivt, at man har fastlagt kvoter, der fuldstændig følger de biologiske anbefalinger. Det har man ikke altid gjort, så det er positivt, at man gør det, siger DN-præsident Maria Reumert Gjerding.

- Men torsken er stadig sårbar, så parallelt med de nye kvoter bør man sætte ind mod det mulige ulovlige fiskeri af for unge torsk.

- Så samtidig med at man lader kvoterne stige, bør man indføre kameraovervågning i fiskeriet. På den måde kan vi beskytte torskens fremgang, siger Maria Reumert Gjerding.

I aftalen for 2023 er der indført, at man i to perioder af tre måneder ikke må fange ål i Østersøen og Skagerrak/Kattegat.

Danmarks Naturfredningsforening havde dog gerne set, at der kom et totalforbud mod fiskeri af ål.

- Det er kritisabelt, at man ikke følger de biologiske anbefalinger angående ål og stadig tillader fiskeri. År efter år har eksperter anbefalet, at man lukker ned for det, for ålen er en kritisk truet art, siger Maria Reumert Gjerding.

- Nu fortsætter man det kommercielle fiskeri, og det er under al kritik. Ålen er også truet på grund af spærringer i åer og floder, så vi kan ikke løse problemet ved kun at forbyde fiskeri, men man bør alligevel lukke ned for det.

- Jeg vil dog rose, at man forbyder rekreativt fiskeri af ål, lyder det fra Maria Reumert Gjerding.