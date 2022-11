Fitnessgigant sætter priserne op

Hvis du afreagerer på de stigende el- og forbrugspriser ved at slå ekstra hårdt til boksepuden eller løbe ekstra hurtigt på løbebåndet i dit lokale Fitness World-center, skal du måske lige tage en dyb indånding.

For de stigende priser rammer også virksomhederne, og Fitness World er ingen undtagelse. Derfor bliver det nu en smule dyrere at være medlem af kæden.

20 kroner mere om måneden

Således hæver fitnessgiganten per 1. januar 2023 priserne for deres medlemmer, der kommer til at skulle betale 20 kroner mere om måneden for deres medlemskab.

Det fremgår af en mail, som fitnesskæden har sendt ud til deres medlemmer.

Fitness World bekræfter ligeledes prisstigningerne over for Ekstra Bladet.

I et skriftligt svar lyder det fra administrerende direktør hos Fitness World Morten Bentzen, at prisstigningen sker som følge af de stigende priser andre steder i samfundet.

'Justeringen kommer i kølvandet på blandt andet kraftigt øgede omkostninger til energi og prisstigninger hos leverandører, herunder huslejestigninger i de lejemål, hvor vores centre ligger', lyder det fra direktøren.

Navneændring og renovering

Prisændringen er ikke den eneste ændring, som Fitness World for nylig har annonceret.

I oktober meddelte kæden, at de til foråret vil skifte navn til PureGym, og at de vil renovere deres centre for et trecifret millionbeløb over de næste tre år.

Renoveringen vil blandt andet bestå af maling og opdatering af centre, hvor det er nødvendigt, ligesom der også vil blive udskiftet logoer og skilte.