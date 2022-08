Fitnessmedlemskaber kan blive meget dyrere

Det kan blive langt dyrere at være kunde i et fitnesscenter efter nytår. Det siger SMVdanmark, der er brancheorganisation for små og mellemstore virksomheder.

Grunden til, at det kan blive dyrt at løfte jern og danse zumba, skal findes i et såkaldt styringssignal fra Skattestyrelsen.

Styringssignaler er en mulighed for at genoptage eller ændre en eksisterende praksis. Efterfølgende er det op til Folketinget at afgøre, om det skal ændres eller ej.

To domme ved EU-domstolen har lagt grundlag for at pålægge 25 procent moms på 'undervisning i legemsøvelser i fitnesscentre mv.'.

Bliver det vedtaget, vil det ifølge SMVdanmark betyde, at fitnesscentre skal betale moms. Som reglerne er nu, er de fritaget.

Og det vil ifølge Kasper Munk Rasmussen, der er chefkonsulent og SMVdanmarks repræsentant for fitnesscentrene, betyde, at medlemmerne af centrene vil komme til at opleve store prisstigninger.

Priserne kan ifølge ham ende over 30 procent højere end for et par år siden.

- Nogle vil opleve prisstigninger på 25 procent. Og det kommer jo oven i de prisstigninger, der i øvrigt er på vej, men som ikke er slået helt igennem endnu.

- Vi ser i forvejen stigende priser på grund af energipriser og inflation. Og de her 25 procent kommer så oven i det, siger han.

Under coronakrisen tabte centrene ifølge SMVdanmark op mod 20 procent af deres medlemmer. Derfor kan mange centre ikke gøre andet, end at sende regningen videre.

Melder flere medlemmer sig ud på grund af prisstigninger, kan det betyde, at centrene til sidst må dreje nøglen om.

- Man skal jo have et vist antal medlemmer for at få et fitnesscenter til at løbe rundt. Så det kan helt klart blive en udfordring nogle steder, om man har medlemmer nok til at fortsætte med at have et center.

- Det er især ude i nogle af de mindre byer, hvor man i forvejen har få medlemmer per center, at det kan blive et problem, siger han.

SMVdanmark har ikke et egentligt bud på, hvor hårdt det kan ramme fitnesscentrene.

Hos Venstre er skatteordfører Louise Schack Elholm bekymret for udsigten til dyrere fitnesscentre.

- Det er for det første rigtig godt for folkesundheden, at danskerne dyrker motion og går til fitness, siger hun.

- Og samtidig er vi i en situation, hvor mange oplever stor økonomisk usikkerhed, og derfor er det stærkt problematisk, at man øger beskatningen.

Louise Schack Elholm vil nu gå skatteministeren på klingen for at finde ud af, om det trods EU-dommene virkelig er nødvendigt at lægge moms på priserne i fitnesscentrene.

Ritzau har spurgt Skattestyrelsen om, hvem der er omfattet af styringssignalet, men styrelsen har ikke ønsket at kommentere sagen, før høringsfristen er udløbet.