Flere boliger til salg: Især i hovedstaden er antallet steget

I løbet af 2022 er antallet af til salg-skilte steget i hele landet. Men især i Region Hovedstaden er skiltene begyndt at hobe sig op.

Ved indgangen til det nye år var der mere end dobbelt så mange villaer og rækkehuse til salg i Region Hovedstaden sammenlignet med starten af 2022.

Årsagen skal findes i priserne. Det fortæller Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom i Nykredit.

- Hovedstaden er særlig hårdt ramt af de markant forøgede renter. I kobling med et meget markant prisniveau har det gjort, at der kun er få, der kan købe. Det er især i hovedstadsområdet, fordi det er her, priserne er højest i forhold til købernes indkomster, siger hun.

Huspriserne har været nedadgående den seneste tid, men for at få gang i hussalget igen, kræver det, at de falder yderligere.

- Så længe vi har det høje renteniveau, så skal der en korrektion i priserne til for at låse boligmarkedet op igen. Især i de dyreste områder, siger Mira Lie Nielsen.

Hun forventer, at priserne kommer til at falde et sted mellem 15 og 20 procent, fra de toppede i sommeren 2022. For huse er hendes prognose, at det vil ske i løbet af 2023 og vende igen i 2024.

Men for ejerlejligheder tror hun, at priserne vil falde igennem 2024 også. Det skyldes en ny boligskat, der gælder for handler fra 2024.

I hele landet er antallet af huse til salg steget 35,1 procent, mens antallet af ejerlejligheder er steget 46,2 procent.

Den mindste stigning finder man på markedet for sommerhuse. Her er antallet af til salg-skilte steget med knap 11 procent.

Mens antallet er sommerhuse til salg er steget en smule, er antallet af sommerhushandler faldet markant.

Antallet af handler er faldet 89 procent fra november 2021 til november 2022, hvor det lå på 392.

Mange danskere holder altså fast på deres sommerhuse, og det har holdt en hånd under priserne. Mira Lie forventer dog ikke, at det ikke vil vare ved.

- I takt med at flere danskere bliver mærket af den økonomiske virkelighed, vil flere formentlig skille sig af med deres sommerhus. Og det vil sætte sig mere tydeligt i salgspriserne, siger Mira Lie Nielsen.