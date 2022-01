Flere danskere aflyser skiferien på grund af coronaregler

Østrig er en særdeles populær skidestination for danskerne, men mange aflyser lige nu deres skiferie.

Det skyldes coronaregler, der potentielt kan ende med, at børn over 15 år må tilbringe ferien på hotellet.

Hos Topdanmark har man den seneste måned behandlet dobbelt så mange afbestillingssager som normalt.

Det oplyser forsikringsselskabet, der er det næststørste i Danmark, i en pressemeddelelse.

Personer over 15 år skal fremvise en negativ PCR-test og have fået tredje vaccinestik, hvis de vil undgå karantæne ved indrejse til Østrig.

Aktuelt er det dog kun danskere over 18 år, som er blevet inviteret til at få det tredje stik, som skal booste virkningen.

- Det gør, at man ikke har mulighed for at komme med på ferie. Medmindre man vil bruge sin skiferie i isolation - og det vil de færreste, siger Rasmus Ruby-Johansen, der er skadedirektør hos Topdanmark.

Reglerne har givet travlt hos Topdanmark, der har måttet sætte ekstra mandskab ind for at håndtere de mange opkald.

Afbestillinger er ellers typisk ikke de sager, forsikringsselskabet har flest af, når det kommer til skiferie, fortæller direktøren.

- Normalt handler det typisk om, at man er faldet på ski og har fået en skade. Nu er det den anden vej rundt og handler om, at de ikke kan komme afsted, siger han.

Han forventer, at der også den kommende tid vil være meget at lave ved telefonerne.

- Vi forventer, at det vil accelerere de næste par uger frem mod højsæsonen, som er uge seks til otte, lyder det fra Rasmus Ruby-Johansen.

Børn under 12 år er undtaget fra testkravet, når der rejses ind i Østrig, og rejser på forældrenes dokumentation.

Børn mellem 12 og 15 år, der ikke er vaccineret eller tidligere har været smittet, kan med en negativ PCR-test få et pas, der giver adgang til for eksempel