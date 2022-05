Flere prisstigninger i detailhandlen ventes forude

Selvom priserne i detailhandlen allerede har taget et nyk op, er det ikke slut endnu. I hvert fald ikke hvis man spørger de butikker, der står for detailhandlen.

En opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at 60 procent af de adspurgte virksomheder forventer at hæve salgspriserne de næste tre måneder.

Detailhandel dækker over forbrugsvarer, der sælges direkte til forbrugerne fremfor eksempelvis mellem producent og butikker.

Hver måned laver Danmarks Statistik en opgørelse over, hvad butikkerne bag detailhandlen forventer og har oplevet de kommende og de seneste måneder.

Sammenligner man svarene fra butikkerne de seneste måneder, kan man se, at en større andel af de detailhandlende svarer, at de har hævet deres priser.

Men bare fordi butikkerne allerede har hævet priserne en gang, betyder det tilsyneladende ikke, at det er gjort med det.

Et stabilt flertal af virksomhederne forventer nemlig fortsat, at de også fremover vil hæve priserne.

Mens andelen af virksomheder, der siger, at de allerede har hævet priserne, er steget fra 56 procent i april til 64 procent i maj, er andelen af virksomheder, der siger, at de fortsat forventer at hæve priserne, stabilt omkring de 60 procent.

Én procent af de adspurgte virksomheder har svaret, at de forventer at sænke priserne de næste tre måneder.