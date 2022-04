Flere rejsende skaber personalemangel i Københavns Lufthavn

Selv om efterdønningerne af pandemien fortsat sætter sine spor i rejseindustrien, så kan Københavns Lufthavn glæde sig over, at lysten til at rejse generelt er voksende.

Med lidt mere end 1,4 millioner rejsende i marts er seks ud af ti passagerer tilbage i lufthavnen. Det oplyses i en pressemeddelelse mandag formiddag.

Men med flere passagerer er der også brug for mere personale, og det tager flere måneder at uddanne, træne og godkende den nye bemanding, før den er klar.

Det er med til at skabe personalemangel. Der går endnu nogle måneder, før bemandingen er komplet, fremgår det af meddelelsen.

- Vi forventer at være fuldt bemandet i juni og klar til den travle sommerferie, siger Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør.

- Også de andre virksomheder i lufthavnen er godt i gang med at få ansat mere personale - blandt andet de groundhandlere, der på flyselskabernes vegne står for check-in, boarding og bagage, siger han.

Personalemanglen kan indtil sommerperioden give længere ventetid, eksempelvis ved bagageudleveringen.

Københavns Lufthavn nærmer sig generelt et niveau, der ligner perioden fra før corona indtraf. I den sidste uge af marts nærmede man sig 70 procent af det normale niveau, oplyser lufthavnen.

Takket være påsken har lufthavnen også fået en god start på april. Fredag den 8. april blev således den største rejsedag i lufthavnen, siden coronapandemien gjorde sit indtog.

Forventningen er desuden, at passagerantallet i april vil fortsætte væksten.

Også destinationerne er blevet flere. Foreløbigt er der blevet åbnet for 120 destinationer, som primært befinder sig inden for Europas grænser.

Men selv om trafikken i Europa vokser med hastige skridt, så er det ikke helt det samme på de interkontinentale ruter.

- Især til Asien og Kina, fortæller den kommercielle direktør i pressemeddelelsen.