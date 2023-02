Fly fra Doha til København taber højde til 260 meter over jorden

Var du om bord på flyet? Så vil vi gerne høre fra dig. Send os en sms på 1224 (alm. takst) eller send en mail til 1224@eb.dk.

Flere flyovervågningssider har observeret, at Qatar Airways flyet QR161 Boeing 787-8 fra Doha til København 10. januar tabte cirka 300 meters højde på 24 sekunder kort efter takeoff.

Det skriver The Independent og The National News blandt andet på baggrund af information fra flyovervågningssiderne Aviation Herald og Flightradar.

Efter at være lettet fra Doha klokken 02 lokal tid begyndte flyet at tabe højde, således at det var knap 260 meter over jorden, før det begyndte at stige i højde igen.

Flyet ankom sikkert til København seks timer senere.

Ifølge The National News skyldes det voldsomme fald, at piloten mistede 'overblik over situationen'.

- Qatar Airways er opmærksom på en hændelse relateret til fly QR161 fra Doha til København 10. januar.

- Det blev med det samme rapporteret til myndighederne, og en intern undersøgelse er sat i gang, siger en repræsentant fra flyselskabet til The Independent.

Desuden siger flyselskabet, at det følger de strengeste standarder for sikkerhed, oplæring og rapportering og gør alt for at arbejde i overensstemmelse med de regler.