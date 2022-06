Flykaos i hele Europa: Aflyser på stribe

Efter dagevis med store forsinkelser og mange aflyste fly fortsatte kaosset i flere europæiske lufthavne lørdag.

I Storbritannien aflyste lavprisselskabet EasyJet mindst 20 flyvninger på tværs af britiske lufthavne.

Selskabet peger på problemer i Londons Gatwick-lufthavn og Amsterdams Schiphol-lufthavn som årsag til aflysningerne.

Lørdag var 20 EasyJet-flyvninger aflyst fra Gatwick, mens 17 andre var forsinkede.

På yderligere 16 flyvninger blev passagerer opfordret til at kontakte EasyJet, hvilket tyder på, at de også var aflyst.

Også fly fra British Airways, Wizz Air og Vueling var lørdag aflyst eller forsinkede fra Gatwick.

Derudover var størstedelen af samtlige flyvninger fra alle flyselskaber enten aflyst eller forsinkede fra Schiphol-lufthavnen i den hollandske hovedstad, Amsterdam.

En talsmand for Gatwick Airport fortæller, at problemer med luftfarten i vid udstrækning skyldes dårligt vejr og mangel på personale i hele Europa.

Luftfartsindustrien lider under personalemangel efter at have afskediget tusindvis af mennesker under coronapandemien.

Det store flyselskab KLM gik lørdag eftermiddag skridtet videre og stoppede med at transportere flere passagerer fra europæiske lufthavne til Amsterdam resten af dagen.

På grund af store forsinkelser havde der nemlig dannet sig en flaskehals i form af alt for mange passagerer i Shiphol-lufthavnen.

- For at sikre en sikker og praktisk håndtering af både passagerer og personale i Shiphol har KLM truffet den vidtrækkende beslutning, at ingen yderligere passagerer vil blive bragt til Amsterdam, oplyste KLM.

Også passagerer, som skulle skifte fly i Amsterdam, blev ramt af beslutningen.

Schiphol-lufthavnen fremlagde i slutningen af maj en handlingsplan for at forhindre det endnu større kaos, den frygter hen over sommeren.

Efter planen ønsker lufthavnen at rekruttere mere personale og betale højere løn.