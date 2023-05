Flyveledere og Naviair har ikke nået hinanden torsdag

Flyvelederne og Naviar er efter et forhandlingsmøde torsdag fortsat ikke nået frem til en løsning på konflikten.

Det oplyser flyveledernes faglige forening, Datca, i en pressemeddelelse.

- Vi må konstatere, at Naviair fortsat ikke vil forhandle om den økonomiske ramme, som er en forudsætning, hvis vi skal sikre langsigtede løsninger for dansk luftfart, lyder det fra formanden i Datca, Esben Jean-Pierre-Blum, i meddelelsen.

Flyvelederne ønsker samtidig, at politikerne hjælper med at finde en løsning. De opfordrer til 'politisk bevågenhed på sagen'.

- Det er enormt vigtigt, at politikerne følger den her sag nøje. Vi så i 2020, at politikerne heldigvis nåede at gribe ind overfor Naviairs spareplaner om afskedigelse af op imod 90 flyveledere. Det tal endte med det halve, fordi politikerne skred ind, siger Esben Jean-Pierre-Blum i meddelelsen.

Det er mangel på flyveledere, der har ført til en konflikt mellem Naviair, der styrer trafikken i det danske luftrum, og flyvelederne.

Naviair ønsker blandt andet, at medarbejderne tager ekstravagter.

Samtidig mener flyverlederne, at ekstravagterne har fået for stort et omfang. De har udtalt, at de har taget over 1500 ekstravagter det seneste år.