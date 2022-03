Følelsesladet ambassadør: Stop alle aktiviteter i Rusland nu

Dybt berørt ukrainsk ambassadør Mykhailo Vydoinyk opfordrer danske virksomheder om at stoppe deres aktiviteter i Rusland nu.

For eksempel har Carlsberg stoppet brygningen og salget af Carlsberg-øl i landet på grund af invasionen. Men Carlsberg driver stadig forretning i landet med bryggeriet Baltika, som Carlsberg har otte af.

- Vi har kun to våben i Ukraine. Det ene er de ukrainske soldater. Det andet er de økonomiske sanktioner, som er det mest magtfulde redskab. Vi har allerede mange døde børn, og tro ikke at Putin stopper. Hvis der ikke sker noget, ender det med, at der ingen er tilbage til at modtage nødhjælpen, sagde ambassadør Mykhailo Vydoinyk, da han deltog på en konference, arrangeret af 3F.

Konferencen var dedikeret til krigen i Ukraine, og på programmet var blandt andet krigens konsekvenser for danske virksomheder og det danske arbejdsmarked.

- Danske virksomheder skal trække sig tilbage fra Rusland og forklare russerne hvorfor. I kan fortsætte jeres investeringer efter krigen, sagde han og tilføjede, at han havde ringet til Carlsbergs topchef og sagt: Det må ikke fortsætte.

Ifølge Carlsbergs administrerende direktør har virksomheden allerede taget vidtgående skridt landet, men ønsker samtidig at ”passe på de 8.400 ansatte på de otte bryggerier”, siger direktøren til DR Nyheder.

Den forklaring giver ambassadør Mykhailo Vydoinyk ikke meget for.

- Det er bullshit. I skal stoppe fabrikkerne. Hvis I ikke gør det, så skal I ikke lyve for forbrugerne, men skriv det på flaskerne, at man støtter Putins krig, når man køber en flaske øl, sagde han.

Det er iøvrigt ikke alene Carlsberg, der er tale om. Det har også været fremme, at blandt andet Rockwool opretholder sin produktion i landet.

Men danske virksomheder i Rusland presses ikke kun af ukrainerne, for at få dem til at stoppe aktiviteterne. Men også af russerne, som forlanger at virksomhederne skal fortsætte.

Truslen fra russerne går blandt andet på, at de vil overtage og nationalisere udenlandske virksomheder, der stopper produktionen i landet på grund af krigen.

- Store danske virksomheder bliver ringet op af de russiske myndigheder med besked om, at hvis de kan fortsætte, så skal de fortsætte. Det er faktisk lettere at håndtere situationen for de virksomheder, som er ramt af sanktioner og ikke kan fortsætte af dén grund, sagde Thomas Bustrup, viceadministrerende direktør i Dansk Industri.

Thomas Bustrup pointerer, at danske virksomheder har deres værdier med, når der bliver lavet forretninger i udlandet, og at det er en svær situation for virksomhederne.

- Vi skal ikke drive klapjagt på dem, der har svært ved at finde den rigtige og sikreste vej ud af Rusland, sagde han.

Ifølge seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) Flemming Spidsboel, så er begge parter klemt i krigen. Ukrainsk side har lidt store tab, men samtidig er det ikke lykkedes Rusland at indtage nabolandet på få dage.

- Russerne er også presset på økonomien, hvor inflationen ræser afsted, hvilket udhuler løn og pension, og sanktionerne fra vesten gør det hele meget værre, sagde Flemming Spidsboel, der også deltog i konferencen.

Han mener, at formålet med sanktionerne mod Rusland er at slide dem op.

- Desværre er der ingen hurtige sanktioner, der får det til at stoppe straks, sagde han.