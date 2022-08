Før rentemøde: Voldsom stigning

Priserne i landene med euro var i august 9,1 procent højere end samme måned sidste år. Det viser Eurostats første indikator for prisudviklingen onsdag.

Dermed er prisstigningerne, også kaldet inflationen, en lille smule højere i august end i juli. Særligt prisstigningerne på energi har drevet udviklingen. Her er priserne 38,6 procent højere end august samme måned.

Men faktisk er priserne også steget mere end gennemsnitligt på fødevarer, alkohol og tobak. Helt præcist 10,6 procent højere.

De friske tal for prisstigningerne kommer forud for et rentemøde i Den Europæiske Centralbank (ECB) i næste uge.

Her er det forventningen, at ECB igen vil hæve renten i et forsøg på at gøre det mere attraktivt at holde lidt på pengene og dermed dæmpe den økonomiske aktivitet.

Annonce:

Spørgsmålet er bare hvor meget. Hos Sydbank venter seniorøkonom Mathias Dollerup Sproegel, at onsdagens inflationstal får ECB til at træde hårdt på bremsen:

- Det er alt for højt, og den triste nyhed er, at inflationen ikke har toppet endnu. Gas- og elprisernes himmelflugt i juli og august har endnu ikke arbejdet sig ind i inflationstallene, skriver han i en analyse.

- Derfor brager den europæiske inflation efter al sandsynlighed over 10 procent i september.

- Derfor venter vi, at Den Europæiske Centralbank finder det helt tunge skyts frem på næste uges rentemøde og hæver renten med 0,75 procentpoint.

I Danmark har Nationalbanken en fastkurspolitik med euroen. Den har til formål at sikre, at værdien af euroen kontra den danske krone er stabil.

Derfor følger Nationalbanken efter, når ECB laver ændringer i renten på obligationer på euro.

Derfor vil Nationalbanken med al sandsynlighed følge lige efter ECB. Det var også tilfældet i juli, da ECB hævede renten for første gang siden 2011.

Annonce:

Den toneangivende rente hos Nationalbanken er stadig minus 0,1 procent. Hvis renten hæves med 0,75 basispoint vil det give Nationalbanken en rente på 0,65 og dermed være et farvel til negative renter.