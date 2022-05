Første gang i 21 år: Derfor er det et godt tegn

Meget peger på, at der kommer et momentum på aktiemarkedet, mener Sampensions aktiechef

Av! Der er ingen tvivl om, at begyndelsen på 2022 har gjort ondt på mange investorer.

De fleste har oplevet deres aktier i voldsomme kursfald og går derfor nok og spørger sig selv: Hvornår vender det?

Svaret er måske allerede 'nu'.

Det vurderer aktiechefen for den danske pensionsgigant Sampension, Philip Jagd, skriver Euroinvestor.

Begrundelsen bunder netop i de store fald, vi har været vidne til den seneste tid.

Første gang i 21 år

Philip Jagd bider mærke i, at det store, amerikanske aktieindeks, S&P 500, nu er faldet syv uger i træk.

Sidst det skete var i marts 2001, efter den store it-boble bristede.

Kursfaldende er blandt andet sket, fordi mange investorer har valgt at trække sig fra markedet grundet den usikkerhed, som krigen i Ukraine blandt andet har skabt i økonomien globalt set.

De vedvarende kursfald betyder, at investorer nu vil øjne muligheden for at købe op, mener han.

'Nogle investorer vil komme tilbage i markedet igen og skabe et nyt bedre kortsigtet momentum', skriver han i en mail til Euroinvestor.

Det er dog ikke ensbetydende med, at det såkaldte momentum udvikler sig til en stabil, positiv trend over længere tid.

Det vil kræve mere fundamentale ændringer, mener aktiechefen.