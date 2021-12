Foldschacks firma tjener millioner på fonde

Kender du noget til sagen? Så kan du kontakte journalisten direkte på mgs@eb.dk.

Christiania-advokaten Knud Foldschack og hans advokatfirma skovler millioner ind på at lave juridisk arbejde for fonde, hvor han selv sidder i bestyrelsen. Og netop den metode er problematisk, vurderer en af landets førende professorer i fondsret.

Det kan Ekstra Bladet afsløre efter en omfattende gennemgang af fondenes regnskaber.

Knud Foldschack må nemlig slet ikke være med til at vælge sig selv eller sit eget firma som leverandør til en fond, forklarer Rasmus Feldthusen, der er professor i fondsret på Københavns Universitet.

- Når en person på den ene side er bestyrelsesmedlem og på den anden side leverer juridiske ydelser til fonden, sidder vedkommende på begge sider af forhandlingsbordet. Derfor er man inhabil og skal gå udenfor døren, hver gang bestyrelsen drøfter og skal træffe beslutninger om eventuelt at kontrahere med vedkommende, siger han.

I 2020 alene sad Knud Foldschack i mere end 20 fondsbestyrelser, og i 12 af dem blev han eller hans firma betalt for at lave juridisk rådgivning for fonden. På seks år har Foldschack og hans firma tjent hele 16 millioner kroner på at lave juridisk arbejde og administrere fondene.

Fonde er nemlig selvejende institutioner, og bestyrelsen skal derfor altid varetage fondens interesser - og ikke deres egne.

Rasmus Feldthusen mener, at det er risikabelt:

- Man inviterer en klar interessekonflikt ind i bestyrelseslokalet, og det vil jeg til hver en tid anbefale, at bestyrelsen lader være med.

Christiania havde 50-års fødselsdag i år, og i fonden bag har Foldschacks firma tjent masser penge gennem årene. Foto: Jonathan Damslund

Kritisabelt

Knud Foldschack har tidligere fået kritik af Erhvervsstyrelsen for ikke at føre protokol til bestyrelsesmøder i Ejendomsfonden Grennesminde i Tåstrup, hvor han er formand, fremgår det af en aktindsigt, som Ekstra Bladet har fået. Dermed har fonden ikke kunnet dokumentere, at han har forladt møderne, hvis han har været inhabil.

Og det chokerer Rasmus Feldthusen.

- Det er både i strid med erhvervsfondsloven og i øvrigt højst usædvanligt. Det er stærkt kritisabelt, at man ikke fører protokol, da det er fondens dokumentation for deres forhandlinger og beslutninger, siger han.

Knud Foldschack tjener imidlertid styrtende på sit fondsarbejde.

Konkret går pengene til Knud Foldschacks advokatfirma Foldschack, Forcchammer, Dahlager & Barfod, hvor enten han selv eller en af hans advokater løser opgaverne.

Alene i 2020 tjente advokatfirmaet 3,9 millioner kroner på de fonde, hvor Knud Foldschack sad i bestyrelsen.

Har Foldschack ikke fulgt reglerne om inhabilitet - og er han ikke gået udenfor døren - risikerer advokatfirmaet i sidste ende at miste store dele af deres indtægt, lyder det fra professoren i fondsret.

- Udgangspunktet er, at hvis et bestyrelsesmedlem har været med til i bestyrelsen at beslutte, at vedkommende skal være leverandør af juridiske ydelser, kan aftalen efter omstændighederne være ugyldig, siger Rasmus Feldthusen.

- Jeg er meget opmærksom

Knud Foldschack mener selv, at han har overholdt alle reglerne, når det kommer til habilitet.

- Jeg er meget opmærksom på habilitetsspørgsmålet. Jeg overholder spillereglerne, og jeg gør meget ud af, at de skal overholdes. Det bliver taget til referat, og der er tale om regnskaber, som bliver godkendt af de forskellige instanser, herunder Erhvervsstyrelsen og Bygningsstyrelsen og tilsynsmyndigheder i Københavns Kommune, siger Knud Foldschack.

- Har I nogensinde indhentet tilbud fra andre advokatselskaber i de 12 fonde, hvor du i 2020 sad i bestyrelsen, og dit advokatselskab varetog juridiske opgaver?

- Nej, det har vi ikke.

- Hvorfor ikke?

- Fordi bestyrelserne har ønsket at gøre brug af os, fordi der er tale om arbejdsopgaver, som er relateret til mangeårige projekter. Her har bestyrelserne været overbevist om, at det arbejde – som er udført og skal udføres – gøres bedst og billigst af vores advokatkontor.

- Fra 2015 til 2020 har dit advokatselskab tjent over 15 millioner kroner på de fonde, hvor du sidder i bestyrelsen. Det tænker jeg da, at andre advokatkontorer kunne være interesseret i?

- Det tror jeg ikke. Prøv at divider det med antal fonde og regn det ud pr. år.

- Har du forladt lokalet i samtlige bestyrelser – uanset din rolle – når der skulle tages stilling til aftaler eller evaluering af aftaler med dit advokatselskab?

- Jeg har disponeret i overensstemmelse med gældende regler, ja.

- Fremgår det af samtlige protokoller i 2020, hver gang du har forladt lokalet?

- Nej, det tror jeg ikke, det gør.

- Hvorfor gør det ikke det?

- Enten fordi der ikke har været tale om nye opgaver, eller også kan der have været tale om opgaver, som er finansieret fra en tredjepart, som siger, at det skal være mig, der løser de opgaver.

- Jeg har overholdt reglerne. I de tilfælde, hvor jeg skal forlade lokalet, der har jeg gjort det. I de tilfælde, hvor der er tale om situationer, hvor jeg ikke skal forlade lokalet, der har jeg ikke gjort det.

- Og i de tilfælde, hvor du har forladt lokalet, fremgår det da af protokollerne?

- Det tør jeg ikke svare på.

- Må vi få protokollerne fra de bestyrelsesmøder?

- Nej, det må I ikke.

- Heller ikke for at dokumentere, at I har fulgt alle habilitetsreglerne?

- Nej, men jeg har meget udførligt orienteret alle bestyrelserne – inklusive alle bevilgende fonde - om de her habilitetsspørgsmål, og at I har ønsket at skrive om de her ting. Og de har alle sammen bakket mig op, og de synes, at det er helt utilstedeligt, det der foregår. Der er i øvrigt udtalt meget stor tilfredshed med den ro, der skabes i København og de sociale opgaver, der løses.

- Rasmus Feldthusen kalder situationen om Grennessminde stærkt kritisabelt og højst usædvanligt. Hvad tænker du om det?

- Jeg tager imod en kritik, når det kommer til Grennessminde-sagen. Jeg er enig i, at det er en fejl. Jeg har beklaget det, jeg har rettet op på det, det er rigtigt, det er en fejl.